T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin dijital bağımsızlığına yönelik önemli bir adımı daha kamuoyuna duyurdu. Tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen sosyal medya uygulaması NEXT TEKNOFEST SOSYAL, “Sosyal Medyadaki Buluşma Yerimiz” ve “Biz Yaptık” mottolarıyla resmen kullanıma açıldı.

Girişimci gençlerin emeğiyle geliştirilen platform, TEKNOFEST’in millî teknoloji hamlesi vizyonunu dijital dünyaya taşıyor. NEXT TEKNOFEST SOSYAL, etik odaklı etkileşim modeli, veri güvenliğine verdiği önem ve yerli mühendislik altyapısıyla dikkat çekiyor.

Etik Yapay Zekâ “T3Al” ile Güçlü Dijital Deneyim

Platformun önemli bir yeniliği de, “ahlaklı yapay zekâ” yaklaşımıyla geliştirilen T3Al modelidir. Bu sistem, kullanıcıların etiketlediği gönderilere yanıt verebiliyor, farklı dilleri anlayabiliyor ve iletişimde etik çerçevede yardımcı oluyor. T3Al, dezenformasyonla mücadelede ve içeriklerin güvenli paylaşımında aktif rol oynuyor.

Dijital Bağımsızlık Yolunda Stratejik Adım

NEXT TEKNOFEST SOSYAL, sosyal medyada dışa bağımlılığı ortadan kaldırma hedefiyle geliştirildi. Platform, kullanıcı verilerini tamamen Türkiye’de barındırıyor ve hiçbir yabancı teknoloji altyapısına bağlı kalmadan hizmet sunuyor.

Selçuk Bayraktar: “Biz Yaptık, Şimdi Sıra Sizde”

Tanıtım toplantısında konuşan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“Dijital dünya, geleceğin en önemli cephelerinden biridir. NEXT TEKNOFEST SOSYAL, bu cephede millî duruşumuzu temsil ediyor. Biz yaptık, şimdi sıra sizde. Gençlerimizin geliştirdiği bu platforma tüm milletimizi davet ediyorum.”

Kayıt ve Katılım

Kullanıcılar, platforma giris.t3vakfi.app/tr/kayit adresi üzerinden kolayca profil oluşturarak katılım sağlayabiliyor. Platform, genç girişimciler, teknoloji meraklıları ve sosyal etki üretmek isteyen tüm bireyleri ortak bir dijital zeminde buluşturmayı amaçlıyor.

NEXT TEKNOFEST SOSYAL ÖNE ÇIKANLAR:

Yerli mühendislik ve altyapı

Türkiye içinde barındırılan kullanıcı verileri

Algoritmasız, kronolojik içerik akışı

Ahlaklı yapay zekâ desteği (T3Al)

Reklamsız ve güvenli kullanıcı deneyimi

Topluluk bazlı etkileşim alanları