İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Mersin Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje; Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) tarafından uygulanıyor. Projenin akademik iş ortağı ise Mersin Üniversitesi Girişim Limanı oldu.

Geniş Katılım

Lansman programına ; GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı , İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Aysun Cennet Kıldan , Mersin Üniversitesi Girişim Limanı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Çomak , Proje Koordinatörü Hatice Aydın , Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve GİŞKAD Kurucu Onursal Başkanı Cavidan Demirağ başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar, kadınların iş yaşamındaki yerinin güçlenmesi ve sürdürülebilir girişimciliğin yaygınlaştırılması adına projenin önemine dikkat çekti.

Kadınlara Yönelik Çok Boyutlu Destek

Proje kapsamında 18-45 yaş aralığında, girişimcilik potansiyeli taşıyan ve en az lise mezunu kadınlara odaklanılıyor. Katılımcılara sunulacak eğitim ve destek başlıkları ise şöyle:

- Girişimcilik Eğitimleri: İş planı hazırlama, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık gibi konularda eğitimler

- Mentorluk Programı: Deneyimli girişimcilerle birebir eşleşme

- İş Fikri Geliştirme Atölyeleri

- Girişimcilik Yarışması: Ödül ve yatırım desteği alma fırsatı

- Aile ve Girişimcilik Çalıştayı: 2025 “Aile Yılı” temasıyla özel oturumlar

“Kadınlar İçin Güçlü Bir Ekosistem Kuruyoruz”

Programda konuşan GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, projenin sadece bir girişimcilik eğitimi değil, aynı zamanda kadının toplumdaki rolünü güçlendiren bir kalkınma modeli olduğunu ifade etti:

“Bu proje ile kadınların ekonomik bağımsızlıklarını destekliyor, onları sürdürülebilir iş modelleriyle geleceğe hazırlıyoruz. Mersin’de örnek bir girişimcilik ekosistemi kurmak istiyoruz.”

Hedefler ve Beklenen Çıktılar

- Proje sonunda elde edilmesi hedeflenen veriler şöyle açıklandı:

- 200 kadın girişimcilik eğitimi alacak

- 50 kadın birebir mentorluk desteğinden yararlanacak

- 100 STK temsilcisi, “Aile ve Girişimcilik” çalıştayında bir araya gelecek

Kadın istihdamı ve sosyal girişimcilik bilinci yaygınlaşacak

Mersin, Kadın Girişimciliğinde Model Olacak

“Girişimci Kadınlar Limanı”, kadınların ekonomik hayata entegrasyonunu güçlendiren, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. GİŞKAD ve paydaşları, bu projeyle Mersin’in kadın girişimciliğinde örnek şehir olmasını hedefliyor.