Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, kırsalda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Proje kapsamında verilen 25 küçükbaş hayvanla üretime başlayan Yelli ailesi, sürüsünü 120 hayvana çıkarırken, hem geçimini sağladı hem de kırsalda sürdürülebilir üretimin güçlü örneklerinden biri oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, kırsal kalkınmada başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Projenin ilk yararlanıcılarından olan Toroslar ilçesi Alanyalı Mahallesi'nde yaşayan Musa ve Sultan Yelli çifti, bir koyun bile alamayacak durumdayken Büyükşehir Belediyesinin sağladığı 25 küçükbaş hayvan desteğiyle başladıkları yetiştiricilikte sürülerini 120 küçükbaşa çıkardı. Pandemi döneminde işini kaybederek köyüne dönen ve daha önce hayvancılık deneyimi bulunmayan Yelli ailesi, bugün süt, peynir, yoğurt ve kurbanlık satışından geçimini sağlarken, iki çocuklarıyla birlikte kırsalda üretimin ve sürdürülebilir kalkınmanın örnek hikayelerinden biri olarak geleceğe umutla bakıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan günlük rutinlerinde hayvanlarının bakımını titizlikle sürdüren Yelli ailesi, her yeni doğumla birlikte umutlarını büyütüyor. Süt, peynir, yoğurt satışlarının yanı sıra kurbanlık satışı da yapan aile, proje kapsamında geri ödedikleri hayvanlarla projenin sürdürülebilirliğine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Yelli ailesinin hikayesi, doğru destekle kırsalda üretimin nasıl güçlü bir dönüşüm oluşturabileceğini gözler önüne seriyor. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, yalnızca bireysel başarı hikayeleri oluşturmakla kalmayıp, sürdürülebilir üretim modeliyle kırsalda kalkınmayı güçlendirmeye ve yeni üreticilere umut olmaya devam ediyor.

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi artık kendini döndüren bir yapıya ulaştı

Proje kapsamında yetiştiricilere başlangıçta 24 dişi ve 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan teslim ediliyor. Yetiştiriciler, ilk iki yıl hayvanların bakımını üstlenirken, üçüncü ve dördüncü yılda 10'ar dişi, beşinci yılda ise 4 dişi ve 1 erkek küçükbaşı Büyükşehir Belediyesine geri veriyor. Bu hayvanlar da yeni yetiştiricilere dağıtılarak projenin sürdürülebilirliği sağlanıyor. Ayrıca üreticilerin ilk yıl yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 ton yem desteği sunulurken, bir yıllık aşı giderleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Proje, 2026 yılında da tüm hızıyla devam ederken bugüne kadar 360 yetiştiriciye toplam 9 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı ve bin 440 ton yem desteği sağlandı. 2020 yılından bu yana dağıtılan hayvanlardan 11 bin 728 baş doğum gerçekleşerek üretime önemli katkı sunuldu. 2024 yılı ve sonrasında ise yıllık 1500 hayvanın tamamı üreticilerden temin edilerek, proje artık kendi kendini döndüren sürdürülebilir bir yapıya kavuştu.

'Hayvan alacak durumumuz yoktu, bugün sürümüz ciddi derecede büyüdü'

Musa Yelli, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi sayesinde 2020 yılından bu yana hayatlarının değiştiğini anlatarak, 'İlk başladığımızda 'hayvancılık yapabilir miyiz?' diye endişemiz vardı. Hayvan alacak durumumuz yoktu. Bugün geldiğimiz noktada sürümüz ciddi derecede büyüdü. Hayvan sayımız 120'ye ulaştı. Daha da çoğaltacağız. Süt, peynir, yoğurt satışımız var. Geçimimizi onlardan sağlıyoruz. Daha önce Tarsus'ta çalışıyordum. Pandemi döneminde köye geldik. Yevmiyeye gidiyordum. Bu proje sayesinde kendi işimin sahibiyim. Hedefimiz sürüyü daha da büyütmek' dedi.

'Çadırımızda huzur ve neşe içindeyiz'

Sultan Yelli ise daha önce hiç küçükbaş hayvan bakımı üstlenmediğini, Büyükşehir Belediyesinin Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi sayesinde kendi işlerinin sahibi olduklarını anlatarak, 'Büyükşehir Belediyesi sayesinde kendi malımız oldu. Bir koyun bile alacak durumumuz yoktu ama şu an sürümüz var ve daha da kuzulamaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği bizim için paha biçilmez oldu. Sabah kalktığımızda kendi mallarımızla ilgileniyoruz, onların bakımını yapıyoruz. Kendi sürümüze bakmamız bizi daha çok mutlu ediyor. Çadırımızda huzur ve neşe içindeyiz' dedi.

'Tarımı, sürdürülebilir projelerle desteklemeye devam edeceğiz'

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan ziraat teknikleri Şerafettin Aydın, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesinin ana amaçlarının köyden kente göçü engellemek, köyde iş imkanı sağlamak ve üretime destek vermek olduğunu belirterek, 'Projemiz ile bugüne kadar 360 yetiştiriciye 9 bin baş hayvan ve bin 440 ton yem verildi. 2020 yılından bu yana dağıttığımız hayvanlardan 11 bin 728 baş doğum oldu. 2024 ve daha sonraki yıllarda artık bin 500 hayvanın tamamını üreticilerimizden topluyoruz. Böylece projemiz, hayvan maliyeti olmadan sürdürülebilir bir proje hale geldi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak tarımı sürdürülebilir projelerle desteklemeye devam edeceğiz' dedi.