Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı yakınlarında kurulması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Mersinli yatırımcıları KKTC'ye yatırım yapmaya davet etti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Mersin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol'u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Gazimağusa Limanı'na 8 kilometre mesafede kurulması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesi yatırımına ilişkin bilgi veren Bakan Amcaoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Yasasında yapılan düzenlemelerle yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlandığını belirtti. Daha önce uygulanan yüzde 51 oranındaki Kıbrıslı ortak zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Amcaoğlu, Mersinli yatırımcıları KKTC'de yatırım yapmaya çağırdı.

Yeni model kapsamında arazilerin mülkiyetinin devredilmeyeceğini, uzun süreli kiralama yöntemiyle yatırımcılara tahsis edileceğini kaydeden Amcaoğlu, bu sayede arazi maliyetlerinin Mersin'e kıyasla daha avantajlı hale geldiğini söyledi. Mersin'in sanayi alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirten Amcaoğlu, iki bölge arasındaki ekonomik iş birliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

'Kıbrıs bizim için büyük önem taşıyor'

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise Mersin OSB ile birlikte ihtiyaç duyulan her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtti. TEPAV iş birliğiyle Mersin'in 2050-2075 yıllarını planladıklarını ifade eden Çakır, bu vizyonun oluşturulmasında KKTC'yi de önemli bir paydaş olarak gördüklerini söyledi.

'Kıbrıs bizim için büyük önem taşıyor. Birlikte kalkınmamız ve birlikte büyümeliyiz' diyen Çakır, Mersin'in, Türkiye ile KKTC arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. KKTC'nin dünyaya açılan önemli kapılarından birinin Mersin olduğunu kaydeden Çakır, Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgesi modelini artık yurt dışına ihraç eden bir konuma ulaştığını ifade etti.

OSB'lerin Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetleri'ne ve KKTC'ye kadar birçok bölgede örnek alındığını belirten Çakır, yeni dünya düzeninde kentlerin ve ülkelerin kendi kendine yetebilmesinin stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. KKTC'nin üretim gücünü artırarak önce kendi ihtiyaçlarını karşılayan, ardından ihracata yönelen bir yapıya kavuşmasının önemine değinen Çakır, 'Mersin iş dünyası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.