Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erol Yaşar insan sağlığına , sağlık çalışanlarına verdiği önemi bir kez daha göstererek sağlık alanında yatırımlarını sürdürüyor.

Daha önce ciddi bir projeyi hayata geçirerek Güneş Enerjisi santralini Üniversiteye kazandıran ve Mersin Hastanesi'nin elektrik tüketiminin % 40'ını kendisi karşılar hale getiren Rektör Yaşar , Mr cihazından sonra şimdid e yeni nesil Tomografi cihazını Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kazandırdı.

Yeni cihaz, başta nöroloji, onkoloji ve kardiyoloji olmak üzere pek çok branşın tanı süreçlerine önemli katkılar sunacak. Çok özellikli yeni Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazı, hem hasta hem de sağlık çalışanı dostu özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Radyasyon oranı önceki cihazlara göre oldukça düşük olan cihaz, çevre dostu bir teknoloji sunarken, yüksek çözünürlük kapasitesiyle de tanı koyma süreçlerini hızlandırıyor ve cihazla birlikte 15 dakika süren çekim süreleri 5 dakikaya iniyor.

“Hastalarımıza Daha Hızlı, Güvenli ve Doğru Sonuçlar Sunabileceğiz”

Hastanemize kazandırılan son teknoloji tomografi cihazının, sağlık hizmetlerimizin niteliğini önemli ölçüde artıracak çok değerli bir yatırım olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar, “Bu cihaz sayesinde, hastalarımıza tanı süreçlerinde daha hızlı, daha güvenli ve daha doğru sonuçlar sunabileceğiz. Söz konusu cihaz, yalnızca görüntüleme kalitesi açısından değil, aynı zamanda hastalarımızın maruz kaldığı radyasyon miktarını azaltan yapısıyla da modern tıbbın gerekliliklerine cevap veren bir teknolojiye sahip. Bu da hem hasta konforunu hem de sağlık çalışanlarımızın etkinliğini artıracaktır. Bu önemli cihazın Üniversitemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Üniversitemizin sağlık alanındaki altyapısını güçlendirmek için özveriyle çalışan tüm akademik ve idari personelimize de teşekkür ediyorum. Mersin Üniversitesi olarak; bilimsel bilgiyle, teknolojik donanımla ve insan odaklı sağlık anlayışıyla bölgemize ve ülkemize en nitelikli hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Hastanemizdeki Tüm Branşlar Bu Cihazdan Faydalanabilecek”

Yeni nesil tomografi cihazı ile ilgili bilgiler veren Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Demir Apaydın, “Tomografi cihazımız çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihaz ailesinin bir parçası. Bu çok kesitli dediğimiz durumda bir takım teknik özelliklere bağlı olarak yani x ışını algılayıcısına göre 16 kesitli 64 kesitli 128 kesitli, diye ilerliyor. 512 kesitli bir cihaz ve şuanda piyasada olan tomografi cihazının en üstün olanlarından bir tanesi. Bu cihazda 512 dedektör cihazı var. Dedektör dediğimiz şey hastaya geçen x ışınlarını algılayıp görüntüye dönüştüren sistem. Bu kadar fazla sıralı sistem olunca cihazın içinde bunlar sıralanmış durumda. Cihaz, uzun vücut alanlarını daha kısa sürede ve daha ince dilimler şeklinde görüntüleme şansı tanıyor.” dedi.

Hemen hemen tüm branşların bu cihazı kullanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Apaydın, “Bilgisayarlı tomografi, boyun ve beyin bölgesinde, göğüs ve karın boşluğumuzda, aynı zamanda kemikleri değerlendirmede bize katkı sağlayan bir görüntüleme yöntemi. Hızlı bir görüntüleme tekniği olduğu için acil servise başvuran travma hastalarında da bize çok katkı sağlayacak. Dolayısıyla hastanemizdeki hemen hemen tüm bölümler yeni cihazımızdan fayda sağlayacaktır. Bu cihazlar hızlı bir çekim sağlıyor. Dolayısıyla daha fazla hasta çekme şansımız olacak. Bu cihaz ince dilimler şeklinde ve istediğimiz incelikte kesitler şeklinde hastaları görüntüleyeceği için bu hastalıkları tanıma konusunda bizlere ve bizlerin sayesinde klinisyen arkadaşlarımıza katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Pek çok hastamız bu sistemden faydalanacak.” şeklinde konuştu.

“Cihazımız Mersin’de İlk Kez Kuruldu ve Bölgemize Önemli Katkılar Sağlayacak”

Yeni tomografi cihazı ile birlikte günlük hasta sayısında artış olacağını belirten Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan Esen ise, eski nesil cihazlarla karşılaştırıldığında bu cihazla birlikte hastalara tetkik başına daha az radyasyon verildiğini belirtti. Prof. Dr. Esen, “Bu nedenle özellikle çocuk hastalarda daha güvenli çekimler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Biliyorsunuz radyoloji tamamen teknoloji bağımlı bu da yeni nesil bir cihaz hem daha fazla hasta çekebileceğiz öğrencilerimiz ve asistanlarımız daha fazla hasta ile tecrübe kazanacaklar ve asistanlarımız için özellikle tez çalışmalarında kullanabileceğimiz teknoloji ile uyumlu bir cihaz. Yeni nesil cihazımız Mersin’de ilk defa kurulan bir cihaz bu nedenle hem yerel hem de bölgesel olarak halkımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Uzun süren bir araştırma süreci sonrasında yöneticilerimizin de katkılarıyla ince eleyip sık dokuyarak bu cihazı bölgemize ve Üniversitemize kazandırmış olduk.” ifadelerini kullandı.