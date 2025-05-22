Mersin 'in Erdemli İlçesi Hürriyet Ortaokulu , İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri ve velileri tarafından hazırlanan yıl sonu kermesi okul bahçesinde yoğun katılım ile gerçekleşti.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük , Erdemli Hürriyet Ortaokul Müdürü Ömer Karakaya , Okul Müdür ve İdarecileri , misafir okul müdürleri , öğretmenler , STK Temsilcileri , veliler ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen Kermes'te katılımcılara veliler ve öğrencilerin hazırladığı kek , pasta , börek , çörek , sıkma ,ekmek arası ızgara mangal köfte , çöpte patates , çiğ köfte , sarma , dolma , içecekler , pamuk şeker ve tatlılar ikram edildi.

Anaokulu 1, 2, 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin hazırladığı müzikli gösteriler , yarışmalar ve hediye çekilişleri misafirler tarafından yoğun ilgi gördü.

Şölen havasında geçen kermes etkinliğinde misafirler tarafından hayır sandığına çok önemli maddi destekler de sağlandı.

Okul Müdürü Ömer Karakaya kermesin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına , velilere ve öğrencilere teşekkür ederken desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'e de ayrıca teşekkür etti.