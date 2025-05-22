Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, yangınla mücadelede etkin ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Ataş, yangın sezonu öncesi yapılan hazırlıklar kapsamında Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile Çamdüzü Orman Deposu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında yeni göreve başlayan helikopter ekibiyle de bir araya gelen Ataş, hazırlıkları yerinde inceledi. Yangın sezonuna eksiksiz bir şekilde hazırlanmanın önemine dikkat çeken Ataş, helikopter ekibine görevlerinde başarılar diledi.

Yangınla mücadelede etkin ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Ataş, özellikle hava gücünün sahadaki mücadeleye büyük katkı sağladığını kaydetti.