Mersin’de vektörle mücadele teknoloji odaklı yazılım sayesinde kayıt altına alınacak. Büyükşehir Belediyesinin kullanmaya başladığı yazılım sayesinde sahada yapılan ilaçlamalar kayıt altına alınarak, kurumsal hafıza oluşacak ve mücadele daha verimli hale gelecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kent genelinde görev yapan ilaçlama ekiplerine ’Biyosidal Ürünler ve Vektörle Mücadele’ konulu kapsamlı bir eğitim verildi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kalender Arıkan, vektörle mücadelede dikkat edilmesi gerekenleri anlatılırken, Bilgisayar Mühendisi Kemal Durkaya ise sahada yapılan ilaçlamaları kayıt altına alacak geliştirdiği yazılımı uygulamalı olarak tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, ilgili şube müdürleri ile 13 ilçede görev yapan ilaçlama personelinin katıldığı eğitimin bilimsel boyutu, Dr. Arıkan tarafından aktarıldı. Dr. Arıkan verdiği eğitimde; Mersin’de kullanılan biyosidal ürünlerin içeriği, vektörlerle fiziksel ve kültürel mücadele yöntemleri, ilaçlama sırasında uyulması gereken kurallar, iş güvenliği önlemleri ve çevre sağlığının korunması adına dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Mersin’in Türkiye’de vektör mücadelesi konusunda önemli bir şehir olduğunu ifade eden Dr. Arıkan, "Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki mücadelesi, çevresel şartlar ve iklim şartları nedeniyle, Mersin ve ülkemiz için önem taşıyor" dedi.

"Sahada yapılan ilaçlamalar kayıt altına alınabilecek"

Vektörle mücadelenin teknolojik boyutu ise bilgisayar mühendisi Kemal Durkaya tarafından anlatıldı. Geliştirdiği vektörle mücadele yazılımının nasıl kullanılacağını personele uygulamalı şekilde gösteren Durkaya, yazılım üzerinden sahada yapılan ilaçlamaların kayıt altına alınabileceğini, uygulayıcı personelin hangi bölgede, ne tür bir ilaçlama yaptığını ve uygulama yöntemlerinin sisteme girilebileceğini ifade etti. Vektörle mücadelede teknoloji odaklı bir platform üzerine çalıştıklarını belirten Durkaya, "Sahada çalışan personel bu uygulama üzerinden, yaptıkları işleri anlık olarak sisteme giriyor. Konum bilgileri alınıyor ve bu bilgiler üzerinden ’nerede, hangi bölgede, ne zaman, nasıl bir uygulama yapıyorlar’ bunun sonuçlarını değerlendiriyoruz. Kurumsal bir hafıza oluşturduğumuz ve bu hafızada oluşan bilgiyi mobil uygulamalar üzerinden sahaya aktardığımız için, personel değişikliğinden etkilenmiyoruz. Çünkü aynı bilgi aynı bölgedeki kişiye, değişse bile uygulama üzerinden yansıyor. O yüzden dijital bir kurumsal hafıza da oluşuyor" diye konuştu. Durkaya, bu sayede verilerin sistematik şekilde saklanması ve analiz edilebilmesinin sağlanacağını kaydetti.

"Haşere mücadelesini teknolojiyle destekleyeceğiz"

Dr. Bülent Halisdemir ise ilaçlama hizmetlerinde il genelinde 400’ün üzerinde personelin çalıştığını söyledi. Personele düzenli şekilde eğitim verdiklerini belirten Halisdemir, haşere mücadelesini teknolojiyle destekleyeceklerini kaydetti. Dr. Halisdemir, "Teknolojiyi, uygulamalarımıza oldukça fazla katmak istiyoruz. Yani kişiye bağlı değil, kurumsal yapıya bağlı bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir arkadaşımız rahatsızlandığı zaman veya herhangi bir nedenle işe gelemediğinde, sistemin çökmemesini istiyoruz. Bu amaçla da bir yazılım satın aldık. Bu yazılımı il genelinde kullanacağız" dedi. Haşere mücadelesinde amaçlarının sıfırlamak değil, kontrol altına almak olduğunu vurgulayan Dr. Halisdemir, yazılım sayesinde ilaçlama ekibinin hangi noktayı ilaçladığını, ne kadar miktar ve hangi tür ilaç kullanıldığını, yapılan işi ve sonuçlarını da görebileceklerini kaydetti.