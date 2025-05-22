Mersin’de yapımı tamamlanan ’38. Cadde Yeni Yol Açma Projesi’ni inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kullandığı araçla 38. Cadde’den geçiş yaptı. Trafiği rahatlatacak uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Seçer, 2029 yılına kadar Mersin’e 4 katlı kavşak kazandıracaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Seçer, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Yenişehir ilçesindeki ’38. Cadde Yeni Yol Açma Projesi’ni inceledi. Daire Başkanı Ahmet Serkan Ataman tarafından proje hakkında bilgilendirme yapılan Seçer, kullandığı araçla 38. Cadde’den geçti.

38. Cadde’nin, 4 kilometre uzunluğunda, 25 metre eninde olduğunu ifade eden Seçer, "21. Cadde’den bu yola giren bir araç, 2. Çevre Yolu’na kadar kesintisiz devam edebilecek. Oradan da batı istikametinde 2. Çevre Yolu’na katılacak" dedi. Artık sarı çizgilerin Mersin’in simgesi haline geldiğinin altını çizen Seçer, "Vatandaş nerede bir sarı çizgili yol görse; ‘Bu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yol’ diyor. Yaptığımız yollar son derece kaliteli. Çünkü en güzel malzeme kullanılıyor, en iyi mühendislerle ve ekiplerle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Yeni bir cadde Mersin’e kazandırıldı"

3. Çevre Yolu’nda yaptıkları genişletme ve yenileme çalışmalarının kent trafiğine büyük rahatlık sağladığını vurgulayan Seçer, vatandaşlar tarafından beğenilen 7 adet kanalize kavşağın, hem trafikteki bekleme sürelerini azalttığını, hem de kaza oranlarını düşürdüğünü kaydetti.

Yolun teknik standartlara uygun olarak inşa edildiği vurgulayan Seçer, altyapı kalitesine dikkat çekerek, "Bu 4 kilometre güzergahın yaklaşık olarak 1500 metresini yeni yol olarak açtık. Yani daha önce burada herhangi bir yol yoktu. Ama diğer kısımlarında yenileme çalışmaları oldu. Burada hem kamulaştırma hem imar düzenlemelerinden sonra 1500 metrelik bölüm yeni bir cadde olarak Mersin’e kazandırıldı" dedi.

"Hukuki altyapılar oluştukça yol açım çalışmaları da başlayacak"

İlk 5 yıllık görev süresinde 2. Çevre Yolu’nun batı istikametinde 2 bin 300 metrelik bir güzergah açtıklarını hatırlatan Seçer, "O güzergah 9 bin 200 metre, ona devam edeceğiz. Hukuki altyapıları oluştukça, kamulaştırma ya da imar uygulama planları yapıldıkça yol açım çalışmaları başlayacak" diye konuştu. Katlı kavşak çalışmalarına da hız kesmeden devam edeceklerini belirten Seçer, "Şu anda Hal Katlı Kavşağı’nın deplase çalışmalarını MESKİ başlattı. Kasım ayında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız orada çalışmaya başlayacak. Büyük bir katlı kavşak olacak. 2026’nın ilk çeyreğinde oranın çalışmalarını bitireceğiz" dedi.

"2029 yılına kadar 4 katlı kavşak yapacağız"

Ekiplerin sistemli çalışmaları sayesinde çalışmaların çok kısa sürede bittiğini ifade eden Seçer, şöyle devam etti: "Projelerin bitme süresi büyüklüğüne göre değişiyor. 2. Çevre Yolu, Mersinli Ahmet Caddesi’nin kesiştiği noktada bir katlı kavşak çalışmamız olacak. Kuyuluk Kavşağı’nı katlı kavşağa çevireceğiz, orada da trafik çok yoğunlaşıyor. Saya Kavşağı’nda da katlı kavşak çalışmalarını başlatacağız. Ancak orada yeni açtığımız yollar, bazı yaptığımız düzenlemeler trafik yükünü azaltıyor. Mersinli hemşehrilerime 2029’a kadar saydığım bu 4 katlı kavşağın yapımı konusunda teminat verebilirim. Bunların hepsini programa aldık. 2029 yılına kadar 4 katlı kavşak yapacağız."

"4. Çevre Yolu’nu Toroslar istikametine bağlayacağız"

4. Çevre Yolu’nu Toroslar istikametine bağlayacaklarını ifade eden Seçer, "Oraya bir viyadük yapacağız. 25 metre genişliğindeki yolu viyadükle Mersin Şehir Hastanesi’ne kadar bağlayacağız. Yine Gözne-Akbelen bulvarıyla da o yolumuz kesişecek" diye konuştu. Akdeniz imar planlarında OSB’ye kadar demiryoluna paralel 50 metre genişliğinde bir yol işaretlediklerini belirten Seçer, "D-400 Karayolu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı. Oradaki yol, yol olmaktan çıktı, vasfını yitirdi. Oranın genişletilmesi ve yenilenmesi lazım. O da trafiği çok aksatıyor. Ona alternatif bir yol çalışmamız var. Yeni imar planlarındaki OSB’ye kadar ilk etapta 50 metre eninde bir yol planlıyoruz. Bütün bu çalışmaları yapacağız" dedi.