TÜGVA ( Türkiye Gençlik Vakfı ) Mersin Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Mersin Suuphi Öner Öğretmenevi’nde gerçekleşti.

TÜGVA’nın 5. Olağan İl Kongresi’ne Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir , Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı , Ak Parti önceki dönem MKYK Üyesi Mustafa Sever , TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Balta , TÜGVA Akdeniz Bölge Başkanı Ali Taşbaşı , Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Karagöz , Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Seyidhan Kartal , MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan , Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , Ak Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından mevcut TÜGVA İl Başkanı Hüseyin Faruk Topçu görevi Av. Ömer Faruk Şimşek’e devretti.

Gençlerin Eseri, Türkiye’nin Gururu: NEXT TEKNOFEST SOSYAL Hizmette
Gençlerin Eseri, Türkiye’nin Gururu: NEXT TEKNOFEST SOSYAL Hizmette
İçeriği Görüntüle