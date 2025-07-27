TÜGVA ( Türkiye Gençlik Vakfı ) Mersin Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Mersin Suuphi Öner Öğretmenevi’nde gerçekleşti.

TÜGVA’nın 5. Olağan İl Kongresi’ne Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir , Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı , Ak Parti önceki dönem MKYK Üyesi Mustafa Sever , TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Balta , TÜGVA Akdeniz Bölge Başkanı Ali Taşbaşı , Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Karagöz , Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Seyidhan Kartal , MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan , Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , Ak Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından mevcut TÜGVA İl Başkanı Hüseyin Faruk Topçu görevi Av. Ömer Faruk Şimşek’e devretti.