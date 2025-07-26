Mersin İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş , yapımı tamamlanan Tarsus Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesinde denetim ve incelemelerde bulundu. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklar kapsamında gerçekleştirilen ziyarette okulun fiziki yapısı, donanımı ve genel durumu detaylı bir şekilde incelendi.

Okulun modern eğitim standartlarına uygun bir şekilde tamamlandığını belirten Yatırımlardan sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.