Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı’ kapsamında Almanya’nın Oberhausen kentinden gelen öğrenciler, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi.

Renkli bir sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette, öğrenciler kentten ne kadar memnun kaldığını aktarırken, Başkan Seçer’de öğrencilere, Mersin’de gençlere gösterilen özenden bahsetti. Oberhausen’dan gelen öğrencilere Mersin’in tarihi ile ilgili bilgiler veren Başkan Seçer, kentin hem tarihi hem kültürel olarak çok güçlü bir bölge olduğunu söyledi, modern Mersin’in ise göçlerle oluştuğunu aktardı. Mersin’in, Türkiye’nin en önemli ve en büyük limanlarından bir tanesine sahip olduğu bilgisini veren Seçer, "Mersin’den tüm dünyaya üretilen ürünler gönderilebiliyor ya da dünyanın her yerinden bu bölgeye liman vasıtasıyla ithalat yapılabiliyor. Doğu Akdeniz çanağının en önemli lokasyonu Mersin. Hem stratejik konumu, hem limanı Mersin’i çok önemli bir ticaret merkezi haline getiriyor" dedi.

"Değişim programının amacı gençlerin farklı kültürleri deneyimlemesi"

Her bölgenin ve toplumun kendine ait gelenek ve görenekleri olduğunu belirten Seçer, "Öğrenci değişim programının temel amaçlarından biri, gençlerin farklı kültürleri tanıması, dünyada neler olup bittiğini, farklı coğrafyaların neler yaşadığını görmesi ve bunların deneyimlenmesi. Bu sebeple bu programlar son derece önemli. Her bölgenin kendine ait özellikleri, orada yaşayan insanların yaşam biçimini belirler" diyerek, sahili olan sıcak yerlerde yaşayan insanlarla kuzey ve soğuk bölgelerde yaşayan insanların farklı yaşam biçimleri olduğunu söyledi.

Seçer, misafir öğrencilere Türkiye’nin devrimlerle dolu tarihini anlattı

Türkiye Cumhuriyetinin Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulduğunu ve cumhuriyet ile beraber modern toplumun temellerinin de atıldığı bilgisini gençlerle paylaşan Seçer, "Cumhuriyetle beraber 1930’lu yıllarda kadınlara seçme seçilme hakkını verildi. Hem hukuki alanda hem medeni kanunda, kadın ve insan haklarında çok detaylı bazı devrimler sağlandı. Seküler eğitime, bilime önem veren bir cumhuriyet kuruldu. Örneğin Atatürk’ün gençlere söylediği çok önemli bir söz var; ‘Hayatta en önemli yol gösterici bilimdir’. Bizim önümüzü açan, bize el feneri olan bilim ve bilimin ışığıdır" diyerek, Türkiye’nin devrimlerle dolu tarihinden örnekler verdi.

"Gençlerin eğitiminin dünyayla entegre olabilmesi anlamında onlara destek oluyoruz"

Seçer, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye’ye dair doğru kanaatlerinin olabilmesi için, ziyaret esnasında bilgi dağarcıklarını geliştirebilecek önemli ve doğru bilgilerin taraflarına aktarılması gerektiğini söyledi. 6 yıldır belediye başkanı olarak görev aldığını kaydeden Seçer, "Buradaki temel felsefemiz daha çok çocuklar, gençler ve kadınlar üzerinden politikalar uygulamak oldu. Özellikle çocuklar ile gençlerin eğitiminin dünyayla entegre olabilmesi anlamında onlara destek olma konusunda çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da olacak" dedi. Hayata geçirdikleri projelerde kadını, çocuğu ve gençleri öncelediklerini ifade eden Seçer, kadınların hayatın her anında aktif rol oynayabilmesi adına projeler ürettiklerini belirterek, "Kadınların özellikle karar alma mekanizmalarında yer almalarını önemsiyoruz. Hem ekonomik hayatta hem siyasal hayatta hem sosyal hayatta en iyi yerlerde olmalarına destek sağlayacak projeler geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Mersin’de herkes keyifle, huzurla, mutlulukla ve kardeşçe yaşıyor"

İnsanların Mersin’de mutlu bir yaşam sürdürdüklerini, çünkü kentin özgürlükler ile anıldığını kaydeden Seçer, kentte farklı etnik yapılara mensup herkesin keyif, huzur, mutluluk içerisinde kardeşçe yaşadığına dikkat çekti. Mersin’de 4 üniversite olduğunu ve 60 bin üniversite öğrencisinin bulunduğunu söyleyen Seçer, dünyanın farklı noktalarından gençlerinde eğitim hayatları için Mersin’i tercih ettiklerini ifade etti. Seçer, "2019 yılında, Mersin’de belediye başkanlığı yapmaya başladığımız dönemde Mersin, Türkiye’de üniversiteyi tercih eden öğrencilerin tercih ettiği iller arasında 26. görünüyordu. Ancak artık Türkiye’de tercih edilen ilk 2 şehirden bir tanesi Mersin" şeklinde konuştu.

"Mutlu bir şehir oluşturmanın yolunun siz gençlerden geçtiğini düşünüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanan beslenme, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların hangi projelerle nasıl karşılandığına da değinen Seçer, "Burada eğitim gören gençler, kendini özgür ve mutlu hissediyor. Onlara çok imkanlar sağlanıyor. Biz, öğrencilerin Mersin’i tercih etmesi ile şehrimizin sosyal ve kültürel yapısını da daha yukarı çekeceğini biliyoruz. Daha modern, eğitimli, huzurlu ve mutlu bir şehir oluşturmanın yolunun siz gençlerden geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

Ziyaret, Başkan Seçer’in Mersin’in tarihi simgelerini yansıtan hediyeleri öğrencilere takdim etmesiyle devam etti. Ardından, Oberhausen armasının ahşap yakma sanatıyla ahşap üzerine işlenmiş hali Başkan Seçer’e hediye edildi.