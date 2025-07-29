Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde 9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kurtuluş, Çatalharman ve Çınarlı mahallelerinin yanı sıra 6 mahalleyi daha doğrudan etkileyen 26 kilometrelik yol, 8 gün gibi kısa bir sürede asfaltlandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4-5 metre genişliğinde olan yolu 13-14 metreye kadar genişleterek bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sundu. Söz konusu grup yolu, yalnızca mahalle içi ulaşımda değil, aynı zamanda Mut Organize Sanayi Bölgesi ile ilçe merkezi arasındaki sevkiyatlarda da önemli rol oynuyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında formen olarak görev yapan Mustafa Demirtaş, yolun önceki durumuna dikkat çekerek, "26 kilometrelik bu yolun genişliği önceden 4-5 metreydi. Şu anda yaklaşık 13-14 metreye kadar çıkarıldı. Bölgede kayısı, erik ve zeytin gibi önemli tarım ürünleri yetiştiriliyor. Bu yol da çiftçilerimiz için büyük bir kolaylık sağladı" dedi.

"Yıllardır beklenen yol nihayet tamamlandı"

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Cemil Tatlı ise söz konusu yol güzergâhında en son 15-20 yıl önce çalışma yapıldığını hatırlatarak, "Burası sadece Kurtuluş için değil; Çatalharman, Çınarlı, Hacıahmetli, Narlı, Pamuklu, Dereköy, Karacaoğlan ve Çatak için de hayati bir yoldu. Çok dar ve virajlıydı, iki araç yan yana geçemiyordu. Şimdi bu yola artık ‘Kurtuluş Otobanı’ diyorum" şeklinde konuştu.

Yeni yol sayesinde vatandaşların hem günlük ulaşımlarını hem de tarımsal ürün sevkiyatını daha hızlı ve güvenli gerçekleştirebildiğini belirten Tatlı, "Yolun geniş ve sorunsuz olması, acil durumlar başta olmak üzere her açıdan büyük avantaj. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e bölge halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.