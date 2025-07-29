Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi bünyesindeki ’Hello Mersin’ Konuşma Kulübü, yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor.

Yenişehir, Halkkent, Tarsus ve Anamur şubelerinde eş zamanlı olarak devam eden programlarda ortaokul, lise ve yetişkinlere yönelik konuşma temelli İngilizce eğitimleri veriliyor. Kulübe olan başvuru yoğunluğu nedeniyle eğitim saatleri artırılırken, öğretmen kadrosu da genişletildi. Katılımcılar; okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmenin yanı sıra, uluslararası iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Günlük yaşam sohbetlerinden drama etkinliklerine, tabu gibi oyunlardan film analizlerine kadar pek çok yöntemle desteklenen eğitimlerde öğrencilerin konuşma pratiği yapmaları sağlanıyor. Katılımcılar, seviyelerine göre gruplandırılıyor ve her bireyin kendi gelişim hızında ilerlemesi hedefleniyor. Ücretsiz olan kulübe başvurular, mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

"Katılım yüksek, öğretmen kadromuzu genişlettik"

Yenişehir MERCEK’te Hello Mersin sorumlusu Eren Demir, bu yıl yalnızca Yenişehir’de değil, Halkkent, Tarsus ve Anamur şubelerinde de konuşma kulüplerini aktif hale getirdiklerini belirtti. Demir, "Ortaokul ve lise gruplarına yönelik düzenlediğimiz yaz programına başvurular çok yoğun oldu. Bu sebeple eğitim saatlerini artırdık, öğretmen sayımızı da artırarak öğrencilerimize daha kaliteli bir ortam sunduk. Hello Mersin’e katılan öğrencilerimiz, okulda aldıkları eğitimi geliştirmekle kalmıyor, kendilerini uluslararası alanda da ifade edebilecek seviyeye ulaşıyor" dedi.

"Etkinlikler interaktif, gruplar seviyeye göre belirleniyor"

Hello Mersin’de görev yapan İngilizce öğretmeni Demet Yıldız ise programın içeriğiyle ilgili bilgiler verdi. 15-20 kişilik gruplar halinde eğitim verdiklerini söyleyen Yıldız, "Tabu, drama, günlük sohbetlerle ilerliyoruz. Özellikle yaz döneminde yetişkin öğrencilerimizin sayısı daha fazla oluyor. Etkinliklerimiz de buna bağlı olarak daha aktif geçiyor. Ortaokul ve lise gruplarımızda ise öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik aktiviteler ve yarışmalar düzenliyoruz. Film izleyip üzerine konuşmalar yapıyoruz. Katılım her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

"Konuşma özgüvenim arttı"

Hello Mersin’e katılan 6. sınıf öğrencisi Elif Simay Yeşilyurt, konuşma kulübünün kendisine özgüven kazandırdığını belirterek, "Eskiden fazla konuşamıyordum. Şimdi hem konuşuyoruz, hem oyunlar oynuyoruz. Burayı çok sevdim. Okul döneminde de katılmak istiyorum. Evde annem ve kardeşimle İngilizce konuşmaya çalışıyorum. İngilizce müzikler dinliyorum. Çok faydasını gördüm" dedi.

"Artık İngilizceyi akıcı konuşabiliyorum"

13 yaşındaki Samet Bilir ise 1,5 yıldır Hello Mersin’e katıldığını söyleyerek, "Hiç aksatmadan her hafta geldim. İngilizcem iyiydi ama burada artık akıcı ve takılmadan konuşabiliyorum. Derslerimizde eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Yurt dışına çıkarsam kendi ihtiyaçlarımı dil konusunda rahatlıkla karşılayabilirim" şeklinde konuştu.