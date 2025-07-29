Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların hem eğlenip hem de bilinçlenmesini amaçlayan "Büyük Kalplere Güvenli Dokunuş" projesi kapsamında, Tarsus’ta tarihi ve kültürel bir gezi düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 60 çocuk ve genç Tarsus’un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Gezi sırasında çocuklara güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ve genel asayiş konularında bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda çeşitli etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocuk ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sunan projelere aralıksız devam edeceklerini vurguladı.