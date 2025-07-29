Mersin’in Mezitli ilçesindeki Pompeiopolis Plajı, CHP’li Mezitli Belediyesi’nce yapılan düzenlemeler sonrası ücretli hale getirildi. Kişi başı 500 TL giriş ücreti ve dışarıdan yiyecek-içecek yasağı getirilmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Yıllardır halkın ücretsiz olarak faydalandığı Mezitli’deki Pompeiopolis Plajı, belediyenin yaptığı yeni düzenleme sonrası, geniş ve kumluk alan çitlerle çevrilerek sadece ücretli hizmet alanı olarak kullanılmaya başlandı. Ücretsiz olarak ayrılan alan ise dar, kayalık ve konforsuz bir bölümle sınırlı kaldı. Vatandaşlar, ücretsiz alanda temel hizmetlerin dahi sunulmadığını, belediye kantininde satılan bir şişe suyun dahi 50 TL olduğunu belirtti.

"Ailemle geldim, 2 bin TL istediler"

Sahile ailesiyle gelen vatandaşlardan Muhsin Yiğit, plaja geldiklerini ancak karşılaştığı tablo karşısında mağdur olduklarını dile getirerek, "Ailemle denize gelmek istedik ama giriş kişi başı 500 TL. Yan tarafı ücretsiz diye ayırmışlar ama orada ne şezlong, ne duş, ne kabin var. Sadece taşların üstüne oturabiliyoruz. Giriş ücretini ödemek istemedik, çünkü ailece 2 bin TL istediler. İçeriye su bile sokmak yasak. Belediye kantininden bir şişe su aldım, 50 TL. Bu resmen halkın sahile erişimini engellemek" dedi.

"Şerit çekip geçişi engelliyorlar"

Yiğit, plajın ücretli kısmına geçen vatandaşların görevlilerce uyarıldığını söyleyerek, "Şeridin öbür tarafına geçmek yasak. Kabinleri, şezlongları, duşları kullanmak yasak. Asgari ücretle çalışan biri olarak bu fiyatlarla buraya gelmek lüks oldu. Belediye tesis yapmış ama vatandaşa hizmet yok" ifadelerini kullandı.

"Belediyenin yaptığı çok yanlış"

Tatil için Diyarbakır’dan gelen Yekbun Babur ise uygulamalara tepki göstererek, "Belediyenin işlettiği bir plajda halk bu kadar mağdur edilmez. Dışarıdan yemek getirmek yasak. Fiyatlar çok pahalı. 5 kişilik aile olarak geldik, ne duş alabildik ne de oturacak bir yer bulabildik. Belediyenin bu uygulaması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Öte yandan, halka ücretli sunulan Pompeiopolis Plajı’nda bazı geceler düzenlenen eğlenceler de dikkat çekti.

Vatandaşlar, plajın halka ait olması gerektiğini vurgulayarak Mezitli Belediyesinden uygulamaların gözden geçirilmesini istedi. Belediye ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.