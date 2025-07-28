Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i savcılıktan, 2’si adli kontrolle serbest kalırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz gecesi İzmit ilçesi Yahya Kaptan bölgesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple Ümitcan Şirin (21) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşlemler sonrasında ailesine teslim edilen Şirin’in cenazesi, memleketi Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi’nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Z.Ç., S.A., M.F.Y., R.Y. adlı çocuk, M.O. ve G.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. savcılıktan, S.A. ve M.F.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. R.Y. adlı çocuk ile M.O. ve G.B. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.