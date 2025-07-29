E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesine ilişkin sürecin artık uzatılmaması gerektiğini belirterek, "9 yıl geçmesine rağmen halen ehliyetini değiştirmeyen vatandaşlarımız var. Bu durum hem güvenlik hem de kamu hizmetleri açısından ciddi sorunlara neden oluyor" dedi.

Yeni tip sürücü belgesine geçişin 2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünde başladığını, 2018 yılı Nisan ayı itibarıyla Nüfus Müdürlüklerine devredildiğini hatırlatan Ali Kart, "Üzerinden geçen 9 yıla rağmen halen eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlarımız bulunuyor. Bunun birkaç temel nedeni var. En önemlisi, her defasında sürenin uzatılacağı düşüncesiyle vatandaşlarımızın işlemleri son güne bırakması" diye konuştu.

Bazı vatandaşların ise sağlık raporu alamadıkları için eski tip ehliyetle trafiğe çıkmaya devam ettiğine dikkat çeken Kart, "30 yılı aşkın süredir eski tip ehliyetle araç kullanan kişiler olduğunu biliyoruz. Bunun ne kadar sağlıklı ve güvenli olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Yeni tip kimlik ve sürücü belgelerine geçiş sürecinde yoğun mesai harcayan nüfus müdürlüğü çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Kart, "Bu yoğunlukta büyük bir fedakârlıkla görev yapan personelimiz her türlü takdiri hak etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ali Kart, bu süreçte personelin uzman kadroya geçirilmesi, yeni parmak izi cihazları ile yeni personel talepleri olduğunu da sözlerine ekledi.