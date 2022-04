ÖZEL BİREYLERE HALK OYUNLARI KURSU

Yenişehir’de hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı’ndan 48 ayını tamamlamış, sosyalleşme becerisine sahip ve engelli raporu bulunan özel bireyler faydalanabiliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen halk oyunları kursuna yaklaşık 30 özel gereksinimli birey katılım sağlıyor. Halk oyunları kursunda özel bireyler, zeybek, vals, roman ve damat halayı gibi pek çok farklı dansı öğrenirken, bu sayede sosyalleşme fırsatı da elde etmiş oluyor. Eğitimler hem Engelsiz Yaşam Parkı’nda yer alan dans evinde hem de havanın güzel olduğu zamanlar parkın bahçesinde veriliyor. Eğitimleri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nde halk oyunları eğitmeni olarak görev yapan Gülçin Turgut ve Mersin Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen halk oyunu ve drama eğitmeni Özlem Sönmez veriyor. Özel bireyler, katıldıkları her dersten mutlulukla ayrılıyor.

Halk oyunu ve drama eğitmeni Özlem Sönmez, “Sanki yıllardır buradaymışım gibi bir enerji ile hem çocuklar hem öğretmenler büyük bir keyifle geliyoruz. İyi ki varlar. Çocukların hepsi birbirinden özel ve çok yetenekli. İnanılmaz keyif alıyorum onlarla çalışmaktan ve hepsi dört dörtlük de yapıyor işlerini. Şu ana kadar potpori yaptık, zeybek oynadık, vals gösterisi yaptık. 3-4 oyun oynandı halk oyunlarında. Birçok yerde, Kültür Merkezlerinde zeybek ile gösteriye çıktılar. Mayıs ayında Engelliler Haftası olacak. O zamana bir gösteri hazırlıyoruz ve bundan sonra da devam edecek. Ben onlarla çok büyük mutluluk hissediyorum. Yani onlar oynarken çok büyük keyifle oynuyorlar ve hepsi gerçekten zevkle yapıyor dansları. Mutlu olmaları bence her şeye bedel gibi” dedi.

Halk oyunları kursuna katılan özel bireylerden 13 yaşındaki Yağmur Özhan, “Burada çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Fitness, halk oyunlarımız, havuzumuz, boccemiz, her şeyimiz var. Halk oyunlarında zeybek, vals oynuyoruz. Ben en çok halk oyunlarını seviyorum. Halk oyunlarını oynarken, gösterideymişim gibi oynuyorum. Öyle hissediyorum. Burada öğrendiğim oyunları tanıdıklarımıza gösteriyorum. Herkes çok beğeniyor” diye konuştu.

Özel bireylerden Anıl Köprücü de kursun çok güzel geçtiğinden söz ederek, “Hocalarımızı seviyoruz. Vahap Seçer Başkanımıza burayı açtığı için teşekkür ederim. Roman oynuyoruz, zeybek oynuyoruz. En çok roman havası oynamayı seviyorum. Çok güzel geçiyor. Evde canımız sıkılıyor ama burası için Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ederim. Burasını açtığı için ellerinden öperim” şeklinde konuştu.