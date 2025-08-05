Mersin Valiliği, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen toplu sünnet şöleninde 33 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Etkinlikte çocuklara bisiklet ve çeyrek altın gibi hediyeler verildi, ailelere ise ikramlarda bulunuldu.

Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Mersin Valisi Atilla Toros, eşi Dudu İrem Toros, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, protokol üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Program kapsamında sünnet olan çocuklara Mersin Valisi Atilla Toros, eşi Dudu İrem Toros ve protokol üyeleri tarafından bisiklet, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlikte ailelere yemek ikramında bulunulurken, çocuklar için de özel sahne gösterileri hazırlandı. Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca tiyatro gösterileri miniklere neşe dolu anlar yaşattı. Eğlenceli oyunlar, kahkahalar ve alkışlar eşliğinde çocuklar doyasıya eğlenirken, etkinlik adeta bir bayram havasında geçti.