ÖĞRETMENLERDEN SAĞLIKÇILARA ŞÜKRAN KONSERİ
Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, “Güfteden Besteye Ustalara Saygı” isimli Türk Müziği Konserine Mersin halkını davet etti.
Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, “Güfteden Besteye Ustalara Saygı” isimli Türk Müziği Konserine Mersin halkını davet etti.
Covid-19 Pandemisi ile mücadelede görev yapan, sağlık çalışanlarını kutlamak ve bu zorlu süreçte onlara hak ettikleri desteği verebilmek adına Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Güfteden Besteye Ustalara Saygı” isimli Türk Müziği Konseri düzenleniyor.
Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç; “Hayat kurtarmak için kendini riske atan, bizleri sağlıklı tutmak için gerektiğinde yakınları ve sevdiklerinden uzak kalarak, ortaya koydukları fedakârlıkla Covid-19 Pandemisi ile mücadelenin gerçek kahramanları olan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzun ve onlara şükran duyduğumuzun bir ifadesi olarak Ustalara Saygı Konseri’ni gerçekleştireceğiz.” şeklinde düşüncelerini ifade ettikten sonra, konsere, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın davetli olduğunu belirttiler.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahce
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Besiktas
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Goztepe
|20
|18
|17. Kasimpasa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragucu
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyupspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keciorengucu
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|15. Menemenspor
|19
|22
|16. Altinordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balikesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11