ÖĞRETMENLERDEN SAĞLIKÇILARA ŞÜKRAN KONSERİ

Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, “Güfteden Besteye Ustalara Saygı” isimli Türk Müziği Konserine Mersin halkını davet etti.

Covid-19 Pandemisi ile mücadelede görev yapan, sağlık çalışanlarını kutlamak ve bu zorlu süreçte onlara hak ettikleri desteği verebilmek adına Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Güfteden Besteye Ustalara Saygı” isimli Türk Müziği Konseri düzenleniyor.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç; “Hayat kurtarmak için kendini riske atan, bizleri sağlıklı tutmak için gerektiğinde yakınları ve sevdiklerinden uzak kalarak, ortaya koydukları fedakârlıkla Covid-19 Pandemisi ile mücadelenin gerçek kahramanları olan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzun ve onlara şükran duyduğumuzun bir ifadesi olarak Ustalara Saygı Konseri’ni gerçekleştireceğiz.” şeklinde düşüncelerini ifade ettikten sonra, konsere, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın davetli olduğunu belirttiler.