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MEZİTLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ FAZIL SAY’IN KONSERİYLE AÇILDI

Mezitli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kültür Merkezinin açılış konseri, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın verdiği konserle açıldı.

KÜLTÜR SANAT 28.10.2021, 11:57 28.10.2021, 12:07
MEZİTLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ FAZIL SAY’IN KONSERİYLE AÇILDI

Mezitli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kültür Merkezinin açılış konseri, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın verdiği konserle açıldı. 600 kişilik salonun tamamen dolduğu konserde, salona sığmayan izleyiciler için hem bahçede hem sinema salonunda iki dev ekran kuruldu. Say, korona virüs günlerini anlattığı son eseri Yeni Hayat sonatının prömiyerini de Mersin’de yaptı.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, klasik müziğin en önemli isimlerinden Fazıl Say’ın konseriyle hizmete açıldı. Fazıl Say, kendi bestelerinin yanı sıra Mozart, Bach, Chopin gibi klasik müziğin dev isimlerinin eserlerini de Mersinliler için seslendirdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın ev sahipliği yaptığı açılış konserini, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yine aynı yerde bir defile gerçekleştirecek olan modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal da izledi. 600 kişilik salonun tamamen dolduğu konserde, salona sığmayan seyirciler için Kültür Merkezi bahçesinde ve sinema salonunda iki ayrı dev ekran yerleştirildi.

Say, son bestesinin prömiyerini Mersin’de yaptı

Fazıl Say; Kumru, Kara Toprak gibi kendi bestelerinin yanı sıra ünlü bestecilerin eserlerini akustik olarak piyano ile çaldı. Say, yeni bestesi olan ve içerisinde bulunduğumuz korona sürecini anlattığı Yeni Hayat sonatının prömiyerini de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirdi.

Mersin’e her geldiğinde sanatsal alanda yepyeni gelişmeleri görmekten mutlu olduğunu ifade eden Say, “Mezitli’de yeni Kültür Merkezi, çok güzel bir salon, harika akustik, akustik olarak hiçbir elektronik yardım almadan şarkılarımızı seslendirmiş olmak oldukça etkiliydi. En uzaktaki dinleyicimizin de en yavaş sesleri bile duymuş olması çok önemli. Eminim ki, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Çok sayıda irili ufaklı konser-sinema salonu, hepsine dev ekranlar koyduk, salonun dışına da binlerce sanatsever konseri izledi. Tüm emeği geçenlere ve Mezitli Belediyesine içtenlikle sevgiler” dedi.

Başkan Neşet Tarhan, konserin sonunda alkışları kırmayarak üç kez daha sahneye gelerek seyirciyi selamlayan Fazıl Say’a çiçek vererek teşekkür etti.

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