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MERSİN'DE VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'in Mut ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Yıldız toprağa verildi.
HABERDE İNSAN 06.04.2022, 17:15
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak gazi olan Ahmet Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız için Mut Belediye Merkez Laal Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal Balcı, Mut MYO Müdürü Kasım Pınar, Muharip Gaziler Derneği Mut Temsilcisi Halil Söylemez, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Yıldız'ın cenazesi ilçeye bağlı Barabanlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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