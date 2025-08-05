Tarsus Belediyesinin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kentsel dönüşüm, halk sağlığı, üreticiye destek ve afet bölgelerine yardımlar gibi pek çok konu görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Boltaç, "Tarsus’umuza hizmet ederken hiçbir ayrım gözetmeden, milletin olanı millete vermek için çalışıyoruz" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iki kardeş belediyeye proje karşılığı 5’er milyon TL’lik nakdi yardım yapılacağını açıklayan Başkan Boltaç, "Bu bir vicdan meselesi. Yardımlar hak ediş belgeleri karşılığında yapılacak. Kimseye doğrudan para verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, halk sağlığıyla ilgili denetimlerin sürdüğünü belirten Boltaç, "Sağlık ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" diye konuştu.

TESKİ A.Ş.’nin borçsuz hale geldiğini belirten Başkan Boltaç, "Göreve geldiğimizde şirketin ciddi borcu vardı. Aldığımız tasarruf tedbirleri sayesinde şirket artık kendi ayakları üzerinde duruyor. TESKİ artık kentimize değer katacak bir yapıya kavuştu" şeklinde konuştu.

Çevre dostu projelere de değinen Boltaç, Yeşil Çatı Projesi kapsamında 300 bin Euro’luk bir hibe desteği hedeflediklerini belirterek, bu kaynakların sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İsmetpaşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm süreci

İsmetpaşa Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm süreciyle ilgili bilgi veren Başkan Boltaç, "Hak sahipleriyle üç kez toplantı yaptık. 50+1 oranı sağlandığında projeye başlanacak. Zorla kimseyi imzaya götürmeyiz" diyerek sürecin tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı.

Tarsus Belediyesinin tarımsal kalkınmaya yönelik projeleri hakkında bilgi veren Boltaç, "Mantar Yetiştiriciliği Kurslarımız sayesinde son bir yılda 25 kursiyer kendi serasını kurdu. Ayrıca Meyve-Sebze Kurutma Tesisimizde vatandaşlarımız ürünlerini kurutma imkanı buluyor" dedi.

Tarsus Belediyesi bünyesindeki ’Gönüllülük Birimi’nin çocuklara ve gençlere ücretsiz eğitim desteği verdiğini belirten Boltaç, "Bu kente aidiyet duyan, bilgi ve tecrübesini paylaşmak isteyen herkesi gönüllülüğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Boltaç, özel ders alma imkanı olmayan çocuklara gönüllüler aracılığıyla destek sağlandığını belirterek, sürecin tamamen güvenli ve ücretsiz yürütüldüğünü söyledi.