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KAYMAKAM BİNGÖL'DEN SGK İL MÜDÜRÜ KOÇ'A NEZAKET ZİYARETİ
Mersin Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alper Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu.
HABERDE İNSAN 08.12.2021, 14:48
Mersin Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alper Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Güncel konuların konuşulduğu ziyarette, Mersin'deki sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerde değerlendirildi.
Ziyaret sonrası Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, SGK İl Müdürü Alper Ali Koç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
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