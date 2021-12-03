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BAŞKAN ERCİK: "FIRSAT VERİLDİĞİNDE BAŞARAMAYACAKLARI HİÇBİR ŞEY OLMAYACAKTIR "
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik," Toplumsal yaşamda onurlu bir birey olarak yer almak herkes gibi engelli vatandaşlarımızın da en temel hakkıdır" dedi.
HABERDE İNSAN 03.12.2021, 15:01
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik," Toplumsal yaşamda onurlu bir birey olarak yer almak herkes gibi engelli vatandaşlarımızın da en temel hakkıdır" dedi.
Yaptığı yazılı açıklamada Engellilere fırsat eşitliği verildiğinde ve engeller ortadan kaldırıldığında engellilerin başaramayacağı hiçbir şey olmayacağını vurgulayan İl Başkanı Ercik," 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarımıza hayatın her aşamasında daha hassas davranarak onların sorunlarını adeta kendi sorunlarımız bilerek üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Millete hizmet için yola çıkan Hükümetimiz göreve geldiği 2002 yılından bu yana, sosyal devlet olmanın birinci şartı olan engellilerimizin önündeki toplumsal engellerin ortadan kaldırılması adına birçok önemli düzenlemeye yer vermiştir. Engelli kardeşlerimizdeki azim, gayret, kararlıktan aldığımız güçle; kardeşlerimizin yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya ve her alanda kendilerini ifade edecek imkânı onlara sunmaya, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Birtakım engellerine rağmen hayata tutunmaya çalışan ve onurlu bir şekilde yaşamak amacıyla ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımıza fırsat eşitliği yaratılıp her türlü engel ortadan kaldırıldığında başaramayacağı hiçbir şey olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, aileleriyle huzurlu ve başarılı bir yaşam diliyorum." diye konuştu.
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