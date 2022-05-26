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TÜRKİYE 3.SÜ MEHMET HASAN GENÇ MERSİN'İN GURURU OLDU

Mersin Yenişehir İlçesi Perşembe Vakfı Ortaokulu Öğrencisi Mehmet Hasan Genç , Türkiye 3.sü oldu.

GÜNCEL 26.05.2022, 17:51 26.05.2022, 18:20
TÜRKİYE 3.SÜ MEHMET HASAN GENÇ MERSİN'İN GURURU OLDU

Mersin Yenişehir İlçesi  Perşembe Vakfı Ortaokulu Öğrencisi Mehmet Hasan Genç , Türkiye 3.sü oldu.

Posta Birliği (UPU) tarafından 1971 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve dünya genelinde 9-15 yaş arası gençlerin katılım gösterdiği, kompozisyon ve mektup yazma yeteneği ile düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisi kazandırmayı hedefleyen, ayrıca, dil kültürünün gelişmesini de amaçlayıp böylelikle katılımcıların yaratıcılıklarını dışa vurma ve dil becerilerini geliştirmelerini teşvik eden ve bu yıl 51’incisi düzenlenen “Etkili Birine İklim Krizi Hakkında Neden ve Nasıl Harekete Geçilmesi Gerektiğini Anlatan Bir Mektup Yaz” konulu Mektup Yazma Yarışması’nın Türkiye Seçmeleri’nde, Yenişehir İlçemizde bulunan Perşembe Vakfı Ortaokulu 7-H sınıfı öğrencisi Mehmet Hasan Genç tarafından yazılan mektup, ülke genelinde katılan yüzlercesi arasından üçüncülüğe layık görülerek Mersin’in gururu oldu.

Mersin PTT Başmüdürlüğü ile Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Perşembe Vakfı idareci ve öğretmenleri, okul aile birliği yönetimi ile öğrencinin anne, baba ve kardeşinin katıldığı törende, 500 TL para ödülü, öğrencinin fotoğrafı ile hazırlanan kişisel pul ve çeşitli hediyeler Mersin Ptt Başmüdürü Deniz Kağan Uysal tarafından takdim edildi.

PTT Başmüdürü Uysal yaptığı konuşmada: “ Dijitalleşen dünyada, bilgiye erişim daha hızlı ve kolay. Artık daha çok bilgimiz ancak daha az fikrimiz var. O kadar hızlı gittik ki ruhumuz geride kaldı. Binlerce kilometre uzaktakiler hemen karşımıza gelirken, yanı başımızdakiler görüş alanımıza giremez oldular. Birbirleriyle göz teması kurmayan, sohbet etmeyen, gökyüzüne bakmayan, doğanın rengini, ışığını, sesini görmeden büyüyen, gerçek dünyaya yabancılaşmış bir nesil yetişiyor. İnsana saygı anlayışı, ikili iletişim, yardımlaşma ve samimiyet duygularımız bu tüketim çılgınlığı içerisinde yok olup gidiyor. Herkes kendi dünyasında yapayalnız yaşamaya çalışıyor .Mektup, uzun yıllarca saklanabilirlik özelliğinin yanında bireysel iletişimin, kendini ve duyguları ifade etmenin en yalın, doğru ve etkili yöntemi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var olacaktır. Nasıl ki, dokunarak, kağıt ve mürekkep kokularını içimize çekerek okuduğumuz kitaptan aldığımız hazzı, elektronik kitaplardan alamıyor isek dijital haberleşme araçlarının da mektup ile aynı faydayı sağlaması beklenemez.

Bu hassasiyetle, öğrencimizi, bahsettiğim risklerden uzak, değerlerine, ülkesine, içinde yaşadığı toplum ve ve çevreye duyarlı olma bilinciyle yetiştiren saygıdeğer anne ve babasını, kıymetli öğretmenlerini, Perşembe Vakfı Ortaokulu, Yenişehir İlçe ve Mersin İl Eğitim Müdürlüğümüz yöneticilerini tebrik ediyor, huzurlarınızda şahsım, Kurumum adına teşekkürlerimi arz ediyorum.” dedi.

Kaynak: mersintime
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