Antalya’nın Alanya ilçesinde, Alanya Kalesi açıklarında 3 gündür kayalık alanda mahsur kaldığı iddia edilen bir dağ keçisi, tur teknecileri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Alanya Kalesi’nin denize bakan sarp kayalıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede turlar düzenleyen tekne kaptanları, birkaç gündür aynı noktada hareketsiz duran bir dağ keçisini fark etti Bunun üzerine harekete geçen bir tur teknesi, rotasını değiştirerek kayalık alana yanaştı. Tekne kaptanı, teknenin burnunu dikkatli bir şekilde kayalıklara yaklaştırırken, tekne çalışanları da keçiyi kurtarmak için seferber oldu. Kısa sürede bulundukları yerden alınan dağ keçisi, sağlıklı bir şekilde doğaya salındı. Dağ keçisini kurtardıktan sonra kayalıklarda mahsur kalan tekneciye ise meslektaşları zodyak yardımı ile kurtardı.

Öte yandan, dağ keçisinin kurtarılma anları teknedeki turistler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.