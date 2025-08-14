Patnos’un sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkı sunacak Patnos Life AVM projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, proje alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Başkan Taşkın, işlerin daha hızlı ve verimli ilerlemesi için talimat verdi.

Başkan Taşkın, "Hemşehrilerimiz burada hem alışveriş yapacak hem de aileleriyle vakit geçirecek. Çocuklarımız için oyun alanları, ailelerimiz için dinlenme yerleri olacak. Bu projeyi en kısa zamanda bitirip hizmete açmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Modern yapısıyla dikkat çeken Patnos Life AVM, tamamlandığında hem ekonomiye hem de sosyal yaşama canlılık katacak.