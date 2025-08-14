Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Yuvacık Köyü yolunun 2,25 kilometrelik kısmında BSK asfalt serim, Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu köy içi yolunda ise 2 bin 500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Hamur ilçesi Yuvacık Köyü yolunun 2,25 kilometrelik kısmında BSK asfalt serim çalışmaları bitirildi. Köy içi yollarda yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmaları ile hem vatandaşların yaşam kalitesinin artırıldığı hem de köylerin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu köy içi yolunda 2 bin 500 metrekare kilit parke taşı döşeme işinin tamamlandığı kaydedildi.