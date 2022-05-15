TÜRKİLİ TÜM GRUPLARI BİRLEŞTİRDİ

Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın 24.Olağan Genel Kurulu , Mersin SMMMO toplantı salonunda gerçekleşti.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu , Mali Müşavirler Dayanışma Grubu , Demokratik Emekçi Mali Müşavirler Grube ve Meslekte birlik Grubunun yarıştığı seçimler , Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun zaferi ile sonuçlandı.

Emin Levent Türkili'nin Başkan Adayı olarak yer aldığı Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu , 6 Yönetim Kurulu Üyeliği , Denetleme Kurulu'nun 3 üyesinin tamamı ve Disiplin Kurulu Üyeliği'nin 4 ünü kazanarak açık ara seçimlerin galibi oldu.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun Başkan Adayı , Odanın ve Mesleğin emektarlarından duayen isim Emin Levent Türkili'ne , Meslek Mensupları tarafından Gruplar üstü destek verilmesi , seçimin sonucunda önemli bir etken olarak değerlendirildi.