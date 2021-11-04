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İL MÜDÜRÜ KOCA, ÖĞRENCİLERLE EĞLENCELİ ANLAR GEÇİRDİ
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "4 Kasım Okul Dışarıda" günü kapsamında okul ziyaretinde bulunarak öğrencilerin açık hava sınıflarındaki etkinliklerine katıldı.
GÜNCEL 04.11.2021, 14:26
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "4 Kasım Okul Dışarıda" günü kapsamında okul ziyaretinde bulunarak öğrencilerin açık hava sınıflarındaki etkinliklerine katıldı.
Öğrencilerle eğlenleceli anlar geçiren Adem Koca, açık havada ders yapmanın, çocuklarımız için ne kadar faydalı olduğunu, Mersinimizin iklim koşullarının açık havada etkinlikler yapmaya çok elverişli olduğunu dile getirdi.
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