ERCİK : " HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ADIM ADIM İLERLİYORUZ "

Mersin Ak Parti Erdemli İlçe haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı Ak Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik başkanlığında gerçekleştirildi.

Ak Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik başkanlığında yapılan toplantıya, Ak Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya , Ak Parti İl Teşkilat Başkanı Adem Aldemir , Ak Parti Erdemli Koordinatörü Nevzat Çetin, İl yönetimi, Önceki Dönem İl Teşkilat Başkanı Ali Gölcük, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derviş Yıldırım, Mersin Erdemli İlemin Mahallesi Başkanı Sabri Toker,Mersin Erdemli Harfilli Mahallesi Başkanı Osman Atalay’ın katılımlarıyla haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan İl Başkanı Cesim Ercik, "Mersin Ak Parti Erdemli İlçe yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Milletimize hizmet yolunda yorulmak yok. Tüm yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma heyecan, gayret ve özverileri için teşekkür ediyorum." dedi.