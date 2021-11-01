BÜYÜKŞEHİR’İN BAŞLATTIĞI DAYANIŞMA, SOFRALARI BEREKETLENDİRDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin 2021’in Ekim ayında başlattığı “Un Dağıtım Projesi” tamamlandı. “Hamurumuzda Dayanışma Var” sloganıyla başlatılan proje kapsamında 64 bin ailenin evine toplam 640 bin kilogram un ulaştı.

Unlar önce hamura sonra ekmeğe dönüştü

Mersin’in 13 ilçesindeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan ailelerin evine 5’er kilogramlık 2’şer paket halinde toplam 10’ar kiloluk unlar ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne daha önce sosyal destekler için başvurmuş ve incelemesi yapılmış hanelere ulaştırılan unlar, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Destekten yararlanan hanelerde Büyükşehir’den gelen unlar önce hamura dönüştü, daha sonra aile üyeleri dayanışma içerisinde ekmek üretimine başladı.

“Bu mahallelerimizde genellikle ocaklarda, tandırlarda kışa hazırlık için ekmek yapılır”

Projenin son dağıtımlarındaki adreslerden birisi Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, toplam 64 bin aileye ulaştıklarını belirterek, “Burası Tarsus’un Barbaros Mahallesi. Birçok bölgeden göç almış, yerli halkın da bulunduğu; dezavantajlı vatandaşların bir arada yaşadığı bir mahalle. Biz dağıtımlarımızda özellikle bu tür mahalleleri seçtik. Bu mahallelerimizde genellikle ocaklarda, tandırlarda kışa hazırlık için ekmek yapılır” dedi. Yıldırım, dayanışma ruhundan da bahsederek, “Hamurumuzda dayanışma var, her zaman Mersin halkıyla beraberiz” ifadesine yer verdi.

Tarsus ilçesi Barbaros Mahalle Muhtarı Salih Başkan, mahalle sakinlerinin Büyükşehir Belediyesi’nden her türlü desteği aldıklarını vurgulayarak, “Mahallemizde gerçekten durumları çok kötü olan yoksul vatandaşlarımız var ama Vahap Başkanımız Allah’ın izniyle bunun üstesinden de gelecektir. Unla, gıdayla, çalışmayla ilgili olsun; ne olursa olsun benim Vahap Başkanım tektir. Yolu da bahtı da açık olsun” dedi.

“Ailece yardımlaşarak ekmek yapıp yiyoruz”

Barbaros Mahallesi’nde ekmek üreten kadınlardan Gülşen Karataş, 2 çocuğu olduğunu ancak geniş bir aileye sahip olduklarını vurgulayarak, “Bu evde 7-8 kişi yaşıyoruz. Önceden fırından ekmek alıyorduk ama ailemiz geniş olduğu için çok pahalı geliyor. Sağ olsun Vahap Başkanımız sayesinde bize un dağıtıldı. O unu ekmeğe çeviriyoruz. Ailece yardımlaşarak ekmek yapıp yiyoruz” dedi.

“Ekmek yapmayanlar bile ekmek yapmaya başladı”

Ekmek yapan kadınlardan Ceylan Kara, akraba ve komşularının ekmek yapmak için bir gün önce kendisine haber verdiğini belirterek, “Hazırlığımızı yapıp, ekmeğe başlıyoruz. Unumuzdan çok memnunuz. Vahap Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Sadece bize değil, gerçekten ihtiyaç sahibi olan herkese un gönderdi. Ekmek yapmayanlar bile ekmek yapmaya başladı” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Semra Güngör ise dağıtılan unlar sayesinde rahat bir nefes alabildiklerini vurgulayarak, “Fiyatlar çok kötü, ekmek alamıyoruz. 2 lira bir ekmek yani, çok oldu. Un fiyatları da çok arttı. Ekmek, sıkma, börek yaptık. İşimize yaradı” ifadelerine yer verdi.