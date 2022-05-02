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BAŞKAN TEPE : '' HALKIN BİLGİ EDİNME HAKKI ELİNDEN ALINMAMALIDIR ''
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe , “ Basın özgürlüğü engellenmemelidir, halkın bilgi edinme hakkı elinden alınmamalıdır. Bunlar güçlü demokrasilerin temel koşullarıdır ” dedi.
GÜNCEL 02.05.2022, 09:02
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe , “ Basın özgürlüğü engellenmemelidir, halkın bilgi edinme hakkı elinden alınmamalıdır. Bunlar güçlü demokrasilerin temel koşullarıdır ” dedi.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Birleşmiş Milletler tarafından1993 yılında alınan bir kararla tüm dünyada kutlanan Dünya Basın günü ile ilgili yazılı bir mesaj yayımladı. Basını demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak tanımlayan Başkan Kaya Tepe, basın mensuplarının önemli bir kamu hizmeti niteliğindeki bir görevi yerine getirdiğini de ifade etti. Dünya'da sadece görevini yaptıkları için pek çok gazetecinin cezaevinde olduğuna dikkatleri çekerek, “Eski tarihlerde geri kalmış ülkelerde görülen bu durum artık özgürlük ve demokrasinin kalesi denen pek çok ülkelerde de yaşanıyor. Görevini yapan gazeteciler şiddete uğruyor hatta öldürülüyor. Ülkelerde tek sesli medya yaratılmak istenmesi demokrasilere ve özgürlüklere büyük tehdit oluşturmaktadır.” sözlerini kullandı.
Basın özgürlüğünün engellenmemesi gerektiğini ifade eden Başkan şunları kaydetti: “Tüm dünya hükümetlerinin, medya çalışanlarını korumaları ve barışın, adaletin ve insan haklarının geleceği açısından temel teşkil eden basın özgürlüğünü güçlendirmeleri ve muhafaza etmeleri gerekmektedir.Basın özgürlüğü engellenmemelidir, halkın bilgi edinme hakkı elinden alınmamalıdır.Bunlar güçlü demokrasilerin temel koşullarıdır.”
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