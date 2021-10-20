AKIN: "BAŞKANIMIZLA MERSİN HALKINI BULUŞTURMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katılacağı kongreye Mersin İl Başkanı Ramis Akın tüm halkı davet etti.

Mersin'de bütün hazırlıkların bittiğinin altını çizen Bağımsız Türkiye Partisi Mersin İl Başkanı Ramis Akın "Genç Genel Başkanımızla Mersin halkını buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 'Var Bi Hayalimiz' sloganı ile yola çıkan Genel Başkanımız Hüseyin Baş şimdiden gönüllerde taht kurdu. Bilhassa gençlerin olmak üzere toplumun her kesimi tarafından kucaklandı. Ortaya koyduğu projelerle gündem belirlemeye devam ediyor" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi 8. Olağan İl Kongresi'nin 23 Ekim cumartesi günü, saat 14.00'da Kervan Düğün Salonu'nda gerçekleşeceğini belirtilen Akın: "Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın bıraktığı emanetlere aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milli Ekonomi Modeli ile Anamur'dan Tarsus'a kadar Mersinlinin ve ülkemizin yüzünü güldüreceğiz. Her daim şahsi çıkarlarımızı ülke menfaatlerinin arkasında tutacağız. Ülke kaynaklarını yabancılara değil bu toprakların evlatlarının hizmetine sunacağız. Son nefesimize kadar Atatürk'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayrak, sancak, vatan sevdasından asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vatan ve vatandaşın her daim yanında olacağız." şeklinde konuştu.