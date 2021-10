ADNAN MENDERES BULVARI, HIZ LİMİTİ TEDBİRİYLE DAHA GÜVENLİ OLACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve sahil şeridini kullanan yayaların yoğun olarak tercih ettiği Adnan Menderes Bulvarı’nda hız sınırını UKOME kararıyla 70 km/saatten 50 km/saate düşürdü. Sahil şeridini yoğun olarak kullanan ve trafikte yaşanan kazalar nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, hız limiti düzenlemesini memnuniyetle karşıladı.

Kaza oranının yüksek olduğu bulvarda yapılan hız limiti düzenlemesi kapsamında İsmet İnönü Bulvarı’nın batı kısmında bulunan Hilton Kavşağı’ndan başlayarak bulvar sonuna kadar olan 8 km’lik yolda hız sınırı 50 km/saat belirlendi. Sürücülerin ve yayaların güvenliği için alınan kararın ardından bulvar boyunca hız limiti uyarı levhaları yerleştirildi.

Amaç yaya ve sürücü güvenliğini sağlamak

Sahil tarafında park, kafe, alışveriş merkezi gibi sosyal alanların, batı tarafında ise sosyalleşme mekanlarının fazla olması nedeni ile insan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı, kaza oranı yüksek olan bir güzergah konumundaydı. Yayaların geçişi için öncelik tanımayan araçların yanı sıra karşıya geçiş için yaya geçidini kullanmayan vatandaşların da sebebiyet verdiği kaza oranlarının fazla olması, hız limiti düzenlemesini zorunlu kıldı. Özellikle Kültür Park’ı kullanmak isteyen vatandaşların karşıdan karşıya geçiş konusunda sıkıntı yaşadığı alanda, yeni hız limiti düzenlemesi ile kaza riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Seçer, düzenlemeyi Meclis’te duyurmuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Toplantısının 2. birleşiminde yapılan düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşmıştı. Seçer, “Biz bu hız sınırının yaya güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 50 km ile sınırlandırılmasına karar verdik. Bunu alırken de tabi bazı verileri göz önüne aldık. Çok ciddi tehlikeler oluyor, can kaybına neden olacak kaza tehlikesi. 2015’ten bugüne kadar ortalama her yıl 85 trafik kazası olmuş ve tamamında da yaralamalı olmuş. Her yılın ortalaması yaralı sayısı olarak ortalama 118, 7 yılda 826 yaralı. 7 ölümlü kaza olmuş. Her yıl da 1 ölümlü kaza oluyor” demişti.

Pandemiden sonra insanların Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan parkları kullanım oranının 2 kat arttığını ifade eden Seçer, “Önümüzdeki günlerde daha vahim neticeli kazalarla karşılaşmamak adına bu kararı aldık. Bundan sonra trafikte seyreden araç sürücülerimizin Adnan Menderes Bulvarı’ndaki hız sınırının 50 km/saat olduğunu bilmesini ve buna uymalarını arzu ediyoruz yayalarımızın güvenliği açısından. 50 km’nin üzerinde seyretmek isteyen araçlarımız kentin kuzeyindeki diğer çevre yollarında, oralardaki hız tahditlerine de uyuyarak seyahat edebilirler” diye konuştu.

“Hız sınırını gösteren levhalar ve elektronik levha sistemi ile bilgilendirilmesi yapılıyor”

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Murat Ahraz, alınan karar sonrasında 8 kilometrelik alana hız sınır levhaları döşendiğini ve dijital levhalarda da yansıtıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızı bilgilendirmek için Adnan Menderes Bulvarı bölümünde refüjlerde ve yol kenarlarında uyarıcı trafik işaret ve işaretçileri koyduk. Şehrin elektronik levha sistemi üzerinde de bunun sürekli bilgilendirilmesi yapılıyor. Hilton Kavşağı’nın gerisinde İsmet İnönü Bulvarı’nda bir, Orkide Cafe’nin bulunduğu bölgede bir olmak üzere iki ışıklı levha ve Adnan Menderes’in 8 kilometrelik koridoru boyunca 19 adet bilgilendirme levhası konuldu” diye konuştu.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Adnan Menderes Bulvarı’nda hız sınırına uyulmaması sonucunda yaşanan kaza ile yakın zamanda oğlunu kaybeden Devlet Demir, hız sınırının 50 kilometreye düşürülmesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi. Kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulunan Demir, “Benim oğluma 25 Eylül’de burada araba çarptı. Hızlı gidiyorlarmış. 70 km hızda gitselerdi oğlum ölür müydü bilmiyorum. Allah rızası için kimse hızlı gitmesin, kimsenin canını yakmasın. Ben her gün bu yollara geliyorum. Her gün onun geldiği yolda olmak istiyorum. Yalnız ölen bir kişi değil, ben de öldüm. Annesi ölüyor, babası ölüyor” dedi.