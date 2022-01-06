OSMAN BEKİROĞLU MGC’YE YENİDEN ÜYE OLDU

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından Osman Bekiroğlu, yeniden cemiyet üyesi oldu.

1981- 1986 yılları arasında Mersin Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı yapan Osman Bekiroğlu, Başkan Rüstem Kaya Tepe ve Başkan Yardımcısı Şevket Coşkun’u cemiyette ziyaret etti. MGC’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Bekiroğlu, mevcut yönetimin çok iyi işler yaptığını dile getirerek kurumsallaşma çalışmalarından övgüyle bahsetti. MGC’nin saygınlığını tekrardan kazanmaya başladığını da ifade eden Bekiroğlu, yıllarca başkan olarak görev yaptığı cemiyete geri döndü.

Geçmişin hatırlanmasının çok kıymetli olduğunu belirten Osman Bekiroğlu, görev yaptığı yıllarda basılmış olan cemiyet gazetelerini ve ilk cemiyet binasının açılış fotoğrafını yönetime verdi.

MGC başkanı Rüstem Kaya Tepe, başkanımız Osman Bekiroğlu döneminde Mersin Gazeteciler Cemiyeti çok başarılı bir dönem geçirmiştir, o dönemdeki çalışmalar cemiyetimizin bu günlerine ışık olmuştur. Osman Bekiroğlu başkanımızın taşıdığı bayrak bu gün bizim ellerimizde, yarın başka meslektaşlarımızın ellerinde dalgalanacaktır, diye konuştu.