MERSİN NÜFUSUNUN YÜZDE 27,2’Sİ ÇOCUK

Nüfusunun yüzde 27,2’si çocuk olan Mersin, Türkiye nüfus oranlarında 27’nci sırada yer aldı.



Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'unu çocuk nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Çocuk 2021 Bültenini açıkladı. TÜİK’ten yapılan açıklamada, ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibariyle 84 milyon 680 bin 273 olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocukların oluşturduğu bildirildi. Açıklamaya göre, çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusu, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2021 yılında yüzde 26,9’a geriledi.



Mersin nüfusunun 514 bin 353’ü çocuk

TÜİK açıklamasında, Mersin’deki çocuk nüfus verileri de paylaşıldı. ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibariyle 1 milyon 891 bin 145 nüfusu olan Mersin’de, nüfusun 514 bin 353’ünü çocuklar oluşturdu. Mersin nüfusunun yüzde 27,2'si çocuk olurken, Türkiye genelinde toplam nüfus içindeki çocuk nüfus oranları bakımından Mersin 27’nci sırada yer aldı.



Çocuk nüfus oranı giderek düşecek

Öte yandan, nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağının öngörüldüğü belirtildi.