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ÇAMLIYAYLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ DURMAZ GÖREVE BAŞLADI
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ali Durmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
GENEL 05.01.2022, 09:32
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ali Durmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 3 Haziran 2021 tarih ve 4071 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ali Durmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bölge Müdürü Akduman’a Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Personel Şube Müdürü Mustafa Öcal, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse ve müdür yardımcısı eşlik etti.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürü Ali Durmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.
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