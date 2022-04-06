MERSİN BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETİCİYE YENİ DESTEK

28’i kadın toplam 59 üreticiye 7 bin 375 pasiflora fidesi.

Anamur, Aydıncık ve Bozyazı’daki üreticilere passiflora fideleri dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Passiflora Fidesi Dağıtım Projesi” kapsamında bu yıl 6 ilçede 28’i kadın olmak üzere toplam 59 üreticiye 7 bin 375 passiflora fidesi dağıtımına başladı. Hasat sonrası elde edilecek ürünlere Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi alım garantisi verdi. Anamur’da yapılan dağıtım töreninde Anamur, Bozyazı ve Aydıncık’tan 52 üreticiye fideleri teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından “Passiflora Fidesi Dağıtım Projesi” adıyla küçük ölçekli üreticiler için yeni bir destek hayata geçirildi. Bu yıl 6 ilçeden 59 üreticiye verilecek 7 bin 375 passiflora fidesinin 6 bin 500 adedi, Anamur’da düzenlenen dağıtım töreninde 3 ilçedeki 52 üreticiye teslim edildi. Fidelerini teslim alan üreticiler ile kooperatif arasında alım garanti sözleşmesi de imzalandı.

6 ilçeden 28’i kadın 59 üreticiye destek

Üreticilere sunduğu desteklere her geçen yıl yeni alternatif ürünler ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in bereketli topraklarında tıbbi aromatik bitkiler içerisinde yer alan passiflorayı da yeşertmeye başlıyor. Açık yaraların tedavisi ile ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlarda da kullanılan passiflora bitkisinin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefleyen Büyükşehir, proje kapsamında bu yıl 28’i kadın, 31’i erkek olmak üzere Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinden toplam 59 üreticiye destek sağladı.

Hasat edilecek ürünlere kooperatiften alım garantisi.

Her bir üretici 125 adet fidan desteğinden yararlandı. Üreticilerin her bir fidandan ilk yıl için 5 ile 7,5 kilogram arası verim elde etmesi hedeflendi. 1 kilogram meyveden ortalama 50 lira kazanç sağlanan bitkinin hasat sonrası ilk ürünleri için Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi şimdiden üreticilere alım garantisi verdi.

Başkan Seçer, passiflora fidesi dağıtacaklarını duyurmuştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kısa süre önce gerçekleştirilen “Üretmezsek Tükeniriz” konferansında birçok alanda tarımsal desteklerde bulunduklarını, Mersin üreticisine yeni ürünler kazandırdıklarını ifade ederek, “Lavanta, kantaron, nergis soğanı, avokado, badem, ceviz fidanı. Bunlar bölgeye kazandırdığımız birçoğu yeni ürünler. Avokado bugüne kadar bu bölgede ekilmiyordu. Bilinen bir şey değil. Bunların da kazancı yüksek çeşitler olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz. Ama zeytin fidanından incir fidanına kadar da dağıtımımız oluyor. Örneğin bu yıl uygulamaya koyduğumuz passiflora fidesi, bu da çok yeni, çarkıfelek diyorlar. Bunlar çok lüks yiyecekler de değil ama tabi bizim için pazar değeri de önemli” demişti.

Anamur’da 3 ilçenin fideleri dağıtıldı

Büyükşehir, projenin ilk etap dağıtımlarına Anamur’dan başladı. Anamur Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, CHP Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz, Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergün Doğan ve mahalle muhtarlarının yanı sıra 3 ilçeden üreticiler katıldı. Passiflora bitkisi yetiştiriciliği eğitiminin de verildiği törende Anamur’dan 38 üreticiye 4 bin 750, Bozyazı’dan 7 üreticiye 875 ve Aydıncık’tan 7 üreticiye 875 passiflora fidesi teslim edildi.

“Ürünleri Ekim ayında alacağız”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Mersin’in tarımın başkenti olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bitkisel üretimden hayvancılığa, tarla üretiminden fide-fidan desteklerine kadar her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Gökçek, “Makine ve ekipman desteklerinden tarımsal sulama boruları yardımlarına kadar birçok desteğimiz var. Bugün de alternatif ürün ve tıbbi aromatik bitki olması hasebiyle passiflora fidesi dağıtım töreninde güzel Anamurumuzdayız” dedi.

6 ilçede 59 üreticiye verecekleri passiflora fidesi desteğinden de söz eden Gökçek, “Çok değişik bir bitki. İlk defa uygulayacağız. Ürünleri Ekim ayında alacağız. Dağıtmış olduğumuz bu fideleri Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, üreticilerden sözleşmeli modelle satın alacak. Dolayısıyla üreticimizin de ‘biz bu ürünü nereye satacağız’ gibi bir derdi olmayacak. Esas şiarımız özellikle küçük üreticileri desteklemek. Küçük alanlardan büyük paralar ve katma değerli ürünler kazanmasını sağlamak. Yıllardır avokado fidanı dağıtıyoruz. Bu sene tıbbi aromatik bitki olan adaçayı da dağıtacağız” diye konuştu.

“Böyle bir desteği ilk defa görüyoruz”

Bozyazı’dan Zülfiye Oğul, 24 dönüm kadar bir bahçede ailece avokado ve ejder meyvesi üretimi yaptıklarını belirterek; “Biz tropikal meyvelere alışığız. Geçen yıllarda bahçemizde hobi olarak birkaç tane de passiflora vardı. Ticari olarak ilk defa deneyeceğiz. Tropikal meyvelerin Anamur’un çehresini değiştireceğine inanıyorum. ‘Passiflora da yetiştirelim’ dedik. 1994 yılından beri Bozyazı çevresindeyim. Avokado ve ejder meyvesini kendi imkanlarımızla yetiştirdik. Böyle bir desteği ilk defa görüyoruz. Sinirsel hastalıklara da iyi geldiğini biliyorum. Kazançlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Kilosunun en düşük 50 lira civarında satıldığını biliyoruz”

Aydıncık’tan Emine Orul, daha önce muz üretimiyle uğraştıklarını vurgulayarak; “İnternette gördük, şimdi de bunu merak ettik. Seramızın birine ektik. Şimdi bir daha ekmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız fideleri dağıtıyor. Tekrar ekeceğiz. Kilosunun en düşük 50 lira civarında satıldığını biliyoruz. Daha yüksek de satılabiliyor. Bir kadın üretici olarak belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Kadınlara öncelik veriyor” dedi.

“Bir kadın girişimci olarak başaracağıma inanıyorum”

Anamur’dan Ayşe Özalp, İstanbul Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra Mersin’e yerleştiğini belirterek, “55 yaşından sonra büyük bir zevkle çiftçiliğe başladım. Bahçemizde avokado ağaçları var. Bahçeyi düzene soktuk. Büyükşehir Belediyemizin kadınlara yönelik birtakım desteklerini duydum. Şimdi de eşimle birlikte passiflora ekeceğiz. İnce ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyoruz. Bir kadın girişimci olarak başaracağıma inanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e kadınları ön planda tuttuğu için çok teşekkür ediyoruz. Sırtımız sağlam diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Kişi başı 125 tane veriyorlar”

Üreticilerden Şaban Bulut ise passifloranın yanı sıra ejder meyvesi, muz ve çilek üretimi yapan bir çiftçi olduğunu vurgulayarak, “Passifloradan üretim yapacağız. Sonrasında ürettiğim meyveyi satıp geçimimi sağlayacağım. Biz genelde meyve olarak yiyoruz. İlaç sanayisinde kullanıldığını da biliyorum” dedi.