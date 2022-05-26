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İPEK BÖCEĞİNİN TANESİ 5 LİRA
Mersin’in Tarsus ilçesinde yetiştirilen ipek böceklerin tanesi 5 liradan alıcı buluyor.
EKONOMİ 26.05.2022, 15:59
İpek böcekleri her yıl mart ayı gibi yumurtadan çıkarak büyümeye başlıyor. Sadece dut yaprağı yiyerek beslenen ipek böceklerini çocukların severek besleyip büyütüyor. İpek böceklerini seven ve besleyenler için bazı pet shoplarda bugünlerde bu böceklerin tanesi 5 TL’den satılıyor. Dut yaprağı ile beslenip büyüyen ve daha sonra koza ören ipek böcekleri aslında ipekçilik sanayinin vazgeçilmezi. Ancak Tarsus'ta ipek böcekleri hobi amaçlı besleniyor.
Kaynak: İHA
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