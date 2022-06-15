MİLLİ EĞİTİM VE EMNİYETTEN ORTAK ÇALIŞMA : ' SÖZ UÇAR YAZI KALIR '

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğ ve İl Emniyet Müdürlüğ tarafından birlikte hazırlanan ' Söz Uçar Yazı Kalır ' projesinin ödül töreni gerçekleşti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü BÖF ( TEM Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri ) Büro Amirliği iş birliği ile yürütülen ' Söz Uçar Yazı Kalır ' projesinin tanıtım ve ödül töreni Mersin Suphi Öner Öğretmenevi 'nde gerçekleşti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve davetlilerin katıldığı törende , projeye katılan öğrenci ve öğretmenlere çeşitli ödüller verildi.

Projeye Mersin genelinde 10 lise ve 2 ortaokuldan 129 öğrenci ve 21 öğretmenimiz katıldı. Öğrencilerin serbest temada yazdıkları hikâyeler, öğretmenleriin rehberliğinde inceleme ve elemelerden geçti. Belirlenen 90 hikâye 224 sayfalık bir kitap haline getirildi ve kitabın basımı Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Kitabın tanıtımının yapıldığı törende projeye katılan öğrencilere, öğretmenlere ve proje ekibine katılım belgesi, plaket ve proje dahilinde hazırlanan kitap hediye edilerek teşekkür edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , " Projede yer alan tüm öğrencilerimi ve meslektaşlarımı yürekten tebrik ediyor, sürecin başından sonuna kadar öğrencilerimizin yanında olan İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Üreten neslimizin her alandaki başarılarıyla gurur duyuyor, böyle güzel çalışmaların devamının gelmesi temenni ediyorum" dedi.