MERSİNLİ AHMET İLKOKULU'NDAN DEĞERLERE SANATSAL DOKUNUŞ

Mersin Yenişehir İlçesi Mersinli Ahmet İlkokulu Değerlere Sanatsal Dokunuş ile önemli bir projeye imza attı.

Yenişehir İlçesi Mersinli ahmet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Seher Şeref ,Gymnasium Okulu , Puchenii Mari ve Romanya lı Roxana Dumitrache'nin kurucu olarak yer aldığı 9 ülkeden 28 Ortaklı '' Değerlere Sanatsal Dokunuş '' (Artistic Touches To Values eTwinning Project) eTwinning projesi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Proje ile ilgili bilgi veren proje kurucularından Seher Şeref , ''Proje ile okullarda öğrencilere çeşitli sanat teknikleri kullanılarak değerler eğitiminin verilmesi amaçlanmıştır.Proje süreci boyunca Qulling, agamograph, vantrolog kuklalar, tişört boyama , güzel yazı sanatı tekniklerini uygulayan öğrenciler yaptıkları görsel çalışmalarla sorumluluk,temizlik, vatanseverlik,empati,sevgi, saygı, tutumluluk, doğruluk,dürüstlük değerlerini vurgulamışlardır.

Öğrencilerin değerler eğitimini öğrenerek olumlu davranışlar sergilemesi, çeşitli sanat teknikleri ile yaratıcılık ve iş yapma becerilerinin geliştirilmesi, kültürelarası diyaloglarla iletişim ve dil yetkinliği, web 2.0 araçları ile dijital beceriler edinmeleri beklenen sonuçlardır '' dedi.