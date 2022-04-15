MERSİN POLİSİNDEN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ
Mersin’de trafik polisleri, ilkokul öğrencilerine eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar Yusuf Bayık İlkokulu öğrencilerine eğitim verdi. Verilen eğitimde yol ve çevre, trafikte insanların oynadığı roller, araca inme-binme kurallarını alanında uzman polisler aktardı. Özellikle araç içerisinde uyulması gereken temel kuralların aktarıldığı eğitimde emniyet kemerinin doğru kullanımı, çocuk bağlama sistemleri, okul servis aracına binerken ve inerken uyulması gereken kurallara dikkat çekildi. Karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenlik geçiş yerleri, kaldırımda yürüme kuralları, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, trafik güvenliğinin önemi, trafikte temel davranış şekli, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet, kaykay ve paten kullanma, trafik ve çevre ile trafikte saygı konularında görsel ve teorik bilgilendirme yapıldı.
Eğitimin sonunda polisler, çocukların sorularını yanıtladı.
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