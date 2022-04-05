KARİYER MERKEZİNİN ATÖLYE ÇALIŞMASINA BÜYÜK İLGİ

On beş kişi ile sınırlandırılan katılımcı sayısı, öğrencilerin talebi ile artırılarak 50 kişiye yükseltildi.

Çukurova, Ankara, Toros, Tarsus, İskenderun Teknik, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitelerinden Mühendislik ve farklı bölümlerden katılımcılara Prof. Dr. İlhan Ege tarafından, girişimcilik, yenilik ve inovasyon konularından bilgiler verildi. Prof. Dr. İlhan Ege katılımcılara; kimlerin girişimci olabileceği, girişimcilikte nasıl başarılı olunacağı gibi konu başlıklarında da katılımcıları bilgilendirdi.

Atölyede lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan ekipler ile çalıştıklarını ve bu ekipler ile birlikte projeler ürettiklerini belirten Prof. Dr. İlhan Ege, bazı ekip üyeleri ile birlikte yaptıkları projeler ile ilgili katılımcılara bilgi verdikten sonra uygulama da gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İlhan Ege, “Dördüncü Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0’ı Türkiye’nin yakalaması gerekmektedir. Savunma Sanayii, Türkiye’nin Otomobili gibi birçok başarılı çalışmalar var. Geleceğin teknolojileri artık sanal dünya, 3D görüntüler, oyunlaştırma, makine öğrenimi ve yapay zeka, drone teknolojileridir. Sadece mühendislik öğrencileri değil farklı alanlardan da öğrenciler bu konulara odaklanabilir. Bir proje de farklı alanlardan kişilerin olması ve birbirini tamamlaması projenin ticarileşmesi açısından önemlidir” dedi.