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ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Mersin’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince, anasınıfı öğrencilerine trafik kuralları konusunda eğitim verildi.
EĞİTİM 06.12.2021, 16:53 07.12.2021, 10:48
Mersin’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince, anasınıfı öğrencilerine trafik kuralları konusunda eğitim verildi.
Merkez Mezitli ilçesindeki Davultepe Belediyesi İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgiler verildi.
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