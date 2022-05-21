ADNAN MENDERES ORTAOKULU KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITTI

8-14 Mayıs tarihleri arasında, Adnan Menderes Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Erasmus+ “Gelenekten Geleceğe Ortak Miras” adlı projede hareketlilik kapsamında Hırvatistan'ı ziyaret etti.

UNESCO'da kayıtlı ortak kültürel mirasın tanıtılması ve bunlardan faydalanılmasının yanı sıra yeni nesilleri kültüre çekmeyi hedefleyen "Gelenekten Geleceğe Ortak Miras" projesi Bulgaristan koordinesinde Romanya, Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Adnan Menderes Ortaokulu’ndan 5 öğrenci 3 öğretmen Kastel Novi’deki Hırvat İlkokulu ev sahipleri tarafından karşılandı. UNESCO Ortakları tarafından karşılıklı olarak kültürler tanıtıldı.

Bijaći Okulu, Kaštela Kent Müzesi, Split Arkeoloji Müzesi ve Klis Turizm Kurulu tarafından düzenlenen çok sayıda atölye çalışmasına ek olarak, Trogir, Salon, Split, Krka Milli Parkı, Dubrava'daki Falconry Center, Šibenik ve son olarak Klis Kalesi ziyaret edildi.

Türk öğrenciler tarafından geleneksel halk oyunlarını ve yaşamlarını bölgesel kostümlerle sergiledi.

Bir hafta süren Erasmus programında etkinlikler ve atölye çalışmaları ile öğrenciler yeni bilgiler edinerek kültürel gelişim sağladı.