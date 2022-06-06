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ÖZEL ÇOCUKLARDAN ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel çocuklarla birlikte Atatürk Caddesinde çevre temizliği yaptı.

ÇEVRE 06.06.2022, 13:31
ÖZEL ÇOCUKLARDAN ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel çocuklarla birlikte Atatürk Caddesinde çevre temizliği yaptı. Caddedeki tüm çöpleri temizleyen Seçer ve özel çocuklar, vatandaşlara çevre bilinci konusunda anlamlı mesaj verdi.
Mersin'de Çevre Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve özel çocuklar, çevre temizliği yaptı. Bando eşliğinde Atatürk Caddesini boydan boya temizleyen Seçer ve özel çocuklar, vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri konusunda mesaj verdi. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vahap Seçer, farkındalık oluşturmak için özel çocuklarla beraber Atatürk Caddesinde bir uygulama yaptıklarını söyledi. Burada vatandaşların kirlettiği caddeleri temizlediklerini vurgulayan Seçer, "Vatandaşlarımızın kirlettiği diyorum. Sorumluluk sahibi, bilinçli yurttaşlarımızın çevreyi temiz tutması gerekir ama sorumsuzluk sahibiysek çevre hassasiyetimiz yoksa, çevreyi kirletebiliyoruz. Bunu ortadan kaldırmanın yolu da bu hassasiyeti taşımayan yurttaşlarımıza eğitim yoluyla bu hassasiyeti kazandırmak. Yani temiz bir çevrede yaşayalım. Çevreyi kirletmeyelim. Havayı kirletmeyelim. Denizlerimizi, akarsularımızı, ormanlarımızı kirletmeyelim. Bu konuda aileden eğitimi başlatıp, okulda devam ettirip sokakta sürdürmek, toplumsal yaşamın her kademesinde yurttaşlarımıza bu bilinci aşılamak zorundayız. Yoksa görevlilerin çevreyi temizlemesiyle çevre temizlenmez" dedi.

"Vatandaşların çevreyi temiz tutmasıyla çevre temiz kalır"
Vatandaşların çevreyi temiz tutmasıyla çevrenin temiz kalacağının altını çizen Seçer, "Buradan da Mersinli hemşehrilerime, vatandaşlarıma duyuru yapmak istiyorum. Daha temiz bir Mersin'de yaşamak için çevremizi temiz tutalım. Bu konuda duyarlı olmayan yurttaşlarımıza da uygun bir dille uyarıda bulunalım ve onların da çevreyi temiz tutmasını sağlayalım. İklim değişikliği de son derece önemli bir konu, asrın konusu, tüm dünyanın konusu. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da özel bir birim oluşturduk. İklim değişikliği şube müdürlüğümüzü kurduk. Neden bunu yaptık? Mersin'de çevreye dair, her türlü değişiklikleri yakinen takip etmek, gerekli çalışmaları yapmak, gerekli eğitimleri vermek ki bu konuda önemli, değerli iş yaptığımızı düşünüyorum. Okul çağındaki çocuklarımıza çevre bilincini, iklim değişikliğini anlatacak eğitimler veriyoruz. Bunun da son derece önemli, özel, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Sera gazı emisyonu en büyük sorunlarımızın başında geliyor"
Sera gazı emisyonunun en büyük sorunların başında geldiğine dikkat çeken Seçer, "Bunun farklı nedenleri var. Tükettiğimiz yakıttan, sanayileşme, yeme içme alışkanlıklarımıza kadar, tarımda vahşi sulamaya kadar birçok konu sera gazı emisyonunun yükselmesine neden oluyor. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor. Mersin'de iklim değişikliği konusunda en hassas yerlerden biri. Dünya coğrafyasında en hassas yerlerden biri. Eğer ki Mersin'de artı 2 derece hava ortalaması artarsa, ısı ortalaması artarsa yoğun yağmurlar, şiddetli yağmurlar, sağanaklar, seller, fırtınalar, hortumlar birçok hava muhalefetiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da hem maddi, hem de can kaybı neden olacak değişiklikler. Bu duyarlılıkla çevremizi daha temiz tutacağız. Belediye olarak da toplu taşımada özellikle temiz yakıt kullanarak vatandaşlarımıza bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Mersin'deki limonlar yeni otobüslerimizin yakıtları çevre dostu, daha yeşil dostu. Metro gerçekleşmesi Mersin için çok önemli. Onun için çok yoğun çaba sarf ediyoruz o projenin tamamlanması için, inşaatımız da devam ediyor. Onun da devreye girmesiyle özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma hizmetlerinde çevreye duyarlı temiz yakıt uygulamasına tamamen geçmiş olacağız. Çevre Haftamızın Kutlu olmasını diliyorum. Bu hafta içerisinde çevre duyarlılığının artmasını istiyorum. Bugün Atatürk Caddesi'nde eşlik eden özel çocuklarımıza, evlatlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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