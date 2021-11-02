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KADINLARIN ÜRETTİĞİ ZAKKUMLARIN REFÜJLERE DİKİMİ BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin iş birliğiyle Silifke, Tarsus ve Erdemli’de yaşayan kadınların ürettiği toplam 230 bin adet zakkum fidanının alımı gerçekleştirildi.

ÇEVRE 02.11.2021, 11:11 02.11.2021, 11:36
KADINLARIN ÜRETTİĞİ ZAKKUMLARIN REFÜJLERE DİKİMİ BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin iş birliğiyle Silifke, Tarsus ve Erdemli’de yaşayan kadınların ürettiği toplam 230 bin adet zakkum fidanının alımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi personeli, üretici kadınlardan alınan zakkumların D-400 karayolu ile ilçelerdeki refüjlere dikimine başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mersinden Kadın Kooperatifiyle alım garantisi vererek bir üretim sözleşmesi imzalandığı anımsatıldı. Mersinden Kadın Kooperatifinin de zakkum üretimi konusunda eğitim verdiği kadınlarla üretim çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, kooperatifin 1 Temmuz 2021’de Silifke’nin Atayurt Mahallesindeki kadınlarla Atatürk’ün mirası olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işlevsel hale getirilen Gazi Çiftliğinin açılış töreninde “Zakkum Fidanı Alım Garanti Sözleşmesi” imzaladığı aktarıldı.

Büyükşehir ekipleri, zakkumların dikimine başladı

Açıklamaya göre Büyükşehir Belediyesi, özleşme kapsamında 230 bin adet zakkum fidanının alımını yaptı. Alınan zakkum fidanları üretici kadınlara kazanç sağladı. D-400 karayolunda Mersin Bakliyatçılar Sitesi civarındaki refüjde zakkumların dikimine başlayan Büyükşehir ekipleri, belli bir program dahilinde diğer ilçelerde de refüjlere zakkum fidanlarının dikimini gerçekleştiriyor.

“Üreten kadınlarımızın emekleri ekonomik değere dönüştü”

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve başladığı günden bu yana kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesi, Peyzaj Master Planı ve D-400 karayolu üzerinde gösterdiği hassasiyeti hatırlatarak, “Bütün bunların birleştiği bir noktada çalışma yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili Mersinden Kadın Kooperatifi ile yaklaşık 230 bin tane zakkum üretimiyle ilgili alım garantili bir üretim sözleşmesi yaptık. Tarsus, Silifke ve Erdemli’de kırsalda yaşayan kadınlarımız zakkum üretimleri yaptılar. Kadın kooperatiflerinden de biz bunları aldık. Üreten kadınlarımızın emekleri ekonomik değere dönüştü” dedi.

Peyzaj Master Planı çerçevesinde zakkumun önemine değinen Şahin, “Az su isteyen ve kente renk katacak bitkiler kullanmamız gerekiyordu. Burada da en önemlisi zakkum. Zakkumların dikimine başladık. Silifke’de de çalışmamız devam ediyor. 230 bin tane zakkumu, protokolle sorumluluk alanımıza dahil ettiğimiz D-400 karayolu refüjlerine uygulamayı planladık” diye konuştu.

“Hem çevreye güzellik katıyoruz hem de temiz bir görüntü oluşturuyoruz”

Silifke Atayurt mevkiindeki 17 kilometre’lik refüjde sürdürülen zakkum ekimini inceleyen Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy, sorumluluk alanlarını kapsayan tüm alanlarda sürdürülebilir yeşillendirme çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Yapılan çalışmaları anlatan Aksoy, “Bizim 320 kilometre uzunluğunda refüjümüz var. Sorumluluk alanımızdaki refüjleri ve caddelerimizi yeşillendirme çalışması yapıyoruz. Hem çevreye güzellik katıyoruz hem de temiz bir görüntü oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Refüjlerde sürdürülebilir yeşillendirme çalışmalarında neden zakkum tercih edildiğini açıklayan Aksoy, “Orta refüjlerde zakkum daha dayanıklı oluyor. Denize de yakın bölgeler buralar. Diğer bitkiler denizden etkileniyorlar. O yüzden sürdürülebilir bir güzellik ve yeşillenme olmuyor. Zakkum hem daha dayanıklı hem daha güzel görünüyor ve trafikten de etkilenmiyor” diye konuştu.

Bakımı kolay, susuzluğa dayanıklı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinde Dikim Bakım Sorumlusu olarak görev yapan Peyzaj Mimarı Leyla Keskin de zakkumların bakımının kolay olduğunu belirterek, “5-6 metreye kadar uzayabiliyor. Budamayla kontrol altına alınabilir. D-400’de de zakkumları belirli bir metre aralığında ölçüyle dikiyoruz. Gelişimini hesaplayarak dikimini programlıyoruz” dedi.

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